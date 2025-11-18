दिल्ली-देहरादून हाईवे पर गांजा सप्लाई करते दो तस्कर गिरफ्तार
मेरठ के पल्लवपुरम में पुलिस ने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर होटल व ढाबों में गांजा सप्लाई करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20 किलो गांजा और एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कैलाशी अस्पताल के पास से इन्हें पकड़ा। तस्करों की पहचान दाऊद और साहिल के रूप में हुई है, जिनसे पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-देहरादून हाईवे के होटल व ढाबों पर गांजा सप्लाई करने वाले दो तस्करों को पल्लवपुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 20 किलो गांजा व स्वीफ्ट गाड़ी बरामद की है। पुलिस के अनुसार एसएसपी डा. विपिन ताडा ने दिल्ली से देहरादून तक कुछ होटल व ढाबों पर गांजा सप्लाई करने वाले तस्करों की सूचना दी थी। जिसके बाद कंकरखेड़ा व पल्लवपुरम तस्करों की तलाश में जुट गई।
पल्लवपुरम थाना पुलिस ने कैलाशी अस्पताल के सामने से स्वीफ्ट कार सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास कब्जे से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में तस्करों की पहचान देहरादून निवासी दाऊद उर्फ ओमनाथ सपेरा व साहिल के रूप में हुई। पुलिस पकड़े गए तस्करों से होटल व ढाबा संचालकों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
