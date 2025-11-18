दिल्ली-देहरादून हाईवे पर गांजा सप्लाई करते दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-देहरादून हाईवे के होटल व ढाबों पर गांजा सप्लाई करने वाले दो तस्करों को पल्लवपुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 20 किलो गांजा व स्वीफ्ट गाड़ी बरामद की है। पुलिस के अनुसार एसएसपी डा. विपिन ताडा ने दिल्ली से देहरादून तक कुछ होटल व ढाबों पर गांजा सप्लाई करने वाले तस्करों की सूचना दी थी। जिसके बाद कंकरखेड़ा व पल्लवपुरम तस्करों की तलाश में जुट गई।