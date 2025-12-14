Language
    अनियंत्रित हो पेड़ से जा टकराई कार, दोस्त की शादी में जा रहे थे चार युवक... दो की मौत व साथी गंभीर

    By Subhash Kansal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    मेरठ के किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर दोस्त की शादी में जा रहे युवकों की कार पेड़ से टकरा गई, जिससे दो की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली स ...और पढ़ें

    किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण. किठौर (मेरठ)। दोस्त की शादी में शामिल होने दिल्ली से आए युवकों की कार किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर आरके भट्ठे के पास अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसी। हादसे में चारों दोस्त गंभीर घायल होने के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस व आसपास के लोग घायलों को कस्बे के 50 शैय्या अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने एक को मृत घोषित कर तीन घायलों को मेडिकल रेफर कर दिया। मेडिकल पहुंचते ही दूसरे ने भी दम तोड़ दिया। अन्य दो घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि मृतकों की अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

    किठौर का बोंद्रा गांव निवासी इमरान पुत्र सगीर महरौली दिल्ली में बुलेट बाइक मैकेनिक है। रविवार को इमरान की शादी में शामिल होने के लिए उसके महरौली निवासी दोस्त अख्तर रजा, यासीन, शाहनवाज और आसिफ अपनी मारुति इगनिस कार से दिल्ली वाया मेरठ, परीक्षितगढ़ होते हुए बोंद्रा जा रहे थे। आसिफ कार ड्राइविंग कर रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे जब वे किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर आरके ईंट भट्ठे के पास पहुंचे तो तीव्रगति से दौड़ रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लिपटिस के पेड़ से टकरा गई।

    इस दर्दनाक हादसे में चारों दोस्त गंभीर घायल होने के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। जोरदार टक्कर के साथ मचे हाहाकार पर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस व एम्बुलेंस को फोन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस के साथ ग्रामीण घायलों को किठौर के 50 शैय्या अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने अख्तर रजा को मृत घोषित कर यासीन, इमरान और आसिफ को मेडिकल रेफर कर दिया। मेडिकल पहुंचते ही यासीन ने भी दम तोड़ दिया। जबकि आसिफ व इमरान की हालत नाजुक बताई जा रही है।
    शादी की खुशियां गम में बदलीं
    इमरान की बरात शाम पांच बजे बोंद्रा से मेरठ के लिसाड़ी रोड नूरनगर जानी थी। बरात की रवानगी के लिए खुशी-खुशी जोरशोर से तैयारी चल रही थी। इसी बीच हादसे खबर पहुंच गई। इमरान को दोस्तों के हादसे में गंभीर घायल होने का पता चला तो वह बदहवास हो गया। इमरान के चचेरे भाई फरियाद ने बताया कि इमरान शादी खुशियां भूल दोस्तों की फिक्र में लग गया। हालांकि स्वजन ने उसे अभी दोस्तों के घायल होने की बात बताई है।