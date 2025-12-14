अनियंत्रित हो पेड़ से जा टकराई कार, दोस्त की शादी में जा रहे थे चार युवक... दो की मौत व साथी गंभीर

संवाद सूत्र, जागरण. किठौर (मेरठ)। दोस्त की शादी में शामिल होने दिल्ली से आए युवकों की कार किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर आरके भट्ठे के पास अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसी। हादसे में चारों दोस्त गंभीर घायल होने के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस व आसपास के लोग घायलों को कस्बे के 50 शैय्या अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने एक को मृत घोषित कर तीन घायलों को मेडिकल रेफर कर दिया। मेडिकल पहुंचते ही दूसरे ने भी दम तोड़ दिया। अन्य दो घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि मृतकों की अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

किठौर का बोंद्रा गांव निवासी इमरान पुत्र सगीर महरौली दिल्ली में बुलेट बाइक मैकेनिक है। रविवार को इमरान की शादी में शामिल होने के लिए उसके महरौली निवासी दोस्त अख्तर रजा, यासीन, शाहनवाज और आसिफ अपनी मारुति इगनिस कार से दिल्ली वाया मेरठ, परीक्षितगढ़ होते हुए बोंद्रा जा रहे थे। आसिफ कार ड्राइविंग कर रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे जब वे किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर आरके ईंट भट्ठे के पास पहुंचे तो तीव्रगति से दौड़ रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लिपटिस के पेड़ से टकरा गई।