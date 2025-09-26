भगवा लव ट्रैप की मुहिम चलाकर यू-ट्यूबर बनना चाहते थे फिरोज और कासिम, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल

मेरठ पुलिस ने एक छात्रा की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक फिरोज बिहार में ताला बेचता है जबकि दूसरा कासिम एलएलबी का छात्र है। दोनों भगवा लव ट्रैप के नाम पर मशहूर होना चाहते थे। पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। अलीगढ़ का फिरोज बिहार में ताला बेचता हैं, जबकि कासिम एक निजी कालेज से एलएलबी कर रहा है। दोनों ही भगवा लव ट्रैप की मुहिम चलाकर इंटरनेट पर प्रसिद्ध होना चाहते थे। कासिम ने चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय की छात्रा का सहपाठी के संग फोटो खींचा।

फिरोज ने उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर आपत्तिजनक टिप्पणी की। जांच में सामने आया कि फिरोज ने यह आईडी मुज्जमिल से पांच हजार में खरीदी थी, जिसमें 50 हजार फालोअर बताए गए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

साथ ही शहर में भगवा लव ट्रैप की मुहिम चलाने वाले ठेकेदारों की जांच कर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स पर 28 मई, 16, 22 और 30 जून को कुछ पोस्ट अपलोड की गई।

उक्त पोस्ट में बताया गया कि हिंदू लड़कों के साथ वैवाहिक संबंध में रह रहीं हिंदू धर्म अपना चुकी युवतियों की अपने मजहब में वापसी की जाएगी। इसे भगवा लव ट्रैप का नाम दिया गया। इससे पहले फिरोज ने 28 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सहपाठी छात्रों के साथ घर लौट रही मुस्लिम युवती की फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की।

फिरोज अलीगढ़ के मुहल्ला जीवनगढ़ थाना क्वारसी का रहने वाला है। फिरोज ने बताया कि बुड्ढा गार्डन निवासी कासिम ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में सहपाठी के संग छात्रा की फोटो खींची थी। उक्त फोटो अपलोड करने के लिए फिरोज को भेजी गई थी। फिरोज उक्त फाेटो को इंटरनेट मीडिया पर डालकर ज्यादा फालोअर बनाना चाहता था, ताकि एक ही पोस्ट से प्रसिद्ध हो जाए।

पुलिस ने फिरोज की निशानेदही पर कासिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को उक्त मुकदमे में जेल भेज दिया। साथ ही देखा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को बचाने की मुहिम चलाकर माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की जांच की जा रही है, जो भगवा लव ट्रैप को बढ़ावा देखकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते है।