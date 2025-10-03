Language
    मोदीपुरम में मुर्गों से भरे ट्रक ने स्कूल बस में मारी टक्कर, बच्चों में मची चीख पुकार

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:57 PM (IST)

    मेरठ के सरधना रोड पर एक मुर्गे से भरे ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी जिससे बच्चों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। दुर्घटना नंगलाताशी डिवाइडर रोड के पास हुई जब बस चालक बस को बैक कर रहा था। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं।

    मुर्गों से भरे ट्रक ने स्कूल बस में मारी टक्कर, बच्चों में मची चीख पुकार

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। सरधना रोड पर नंगलाताशी डिवाइडर रोड के सामने मुर्गों से भरे ट्रक की टक्कर स्कूल बस से हो गई। टक्कर लगने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक चालक को पकड़ लिया। बस चालक की तहरीर पर पुलिस ने सड़क हादसे का केस दर्ज कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है।

    शुक्रवार को मुर्गों से भरा एक मिनी ट्रक सरधना की ओर से मेरठ मुर्गा मंड़ी जा रहा था। पुलिस के अनुसार, सरधना रोड पर नंगलाताशी डिवाइडर रोड के सामने पहुंचते ही ट्रक की टक्कर अशोका एकेडमी स्कूल की बस से हो गई। यह बस स्कूल में कांट्रेक्ट पर है।

    बस में करीब 10-15 बच्चे थे। चालक बस को सड़क पर बैक कर रहा था, तभी ट्रक की टक्कर बस के पिछले हिस्से में हो गई। बच्चों में चीख पुकार सुन राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। डायल-112 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की।

    पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया और चालक को हिरासत में लिया। सभी बच्चे सुरक्षित थे, जिन्हें बस के साथ वहां से रवाना किया। मुर्गों के मरने के डर से पुलिस ने ट्रक से दूसरे ट्रक में भरवा दिया।

    कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि मुृर्गों से भरे ट्रक की टक्कर अशोका एकेडमी की स्कूल बस से हुई थी। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, जिन्हें बस संग वहां से भेज दिया। ट्रक चालक गिरफ्तार है। मुर्गों को दूसरे ट्रक में भरवा दिया।

    इंस्पेक्टर ने कहा कि बस स्कूल में कांट्रेक्ट पर लगी है। बस स्वामी विकास मलिक की तहरीर पर सड़क हादसे का केस दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में स्कूल प्रधानाचार्य पारूल चौधरी का कहना है कि वह किसी कार्य से मेरठ से बाहर हैं, आने पर बता पाऊंगी।