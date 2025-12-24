टीपीनगर में ट्रांसपोर्टरों ने हंगामा कर रुकवाया सड़क निर्माण, महापौर-नगर आयुक्त और BJP नेताओं ने किया समझाने का प्रयास

जागरण संवाददाता, मेरठ। ट्रांसपोर्टनगर की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण सीएम ग्रिड योजना के तहत शुरू हो गया है। 45 मीटर चौड़ी व 1300 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य से पहले नाले से संबंधित कार्य शुरू हुआ है। यह कार्य शुरू होते ही ट्रांसपोर्टरों ने काम रुकवाकर विरोध शुरू कर दिया। सड़क की पूरी परियोजना समझाने व मनाने के लिए महापौर हरिकांत अहलूवालिया व नगर नगर आयुक्त डा. सौरभ गंगवार पहुंचे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल दत्त शर्मा, जय करण गुप्ता व नवीन गुप्ता भी पहुंच गए। काफी देर तक हंगामा हुआ। ट्रांसपोर्टरों ने मुख्य समस्या रखी कि इतनी चौड़ी सड़क बनने से ट्रक के लोडिंग-अनलोडिंग को जगह नहीं मिलेगी। वर्तमान में ही पर्याप्त जगह नहीं है तो फिर यहां पर फुटपाथ व दोपहिया की अलग लेन कैसे बनेगी। बहरहाल, आश्वासन दिया गया कि ट्रकों के लिए पर्याप्त जगह रहेगी, इसलिए विकास कार्य जारी रखने दें। ट्रांसपोर्टर अब फिर व्यापक आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं।

ट्रांसपोर्टरों को क्या बताया? ट्रांसपोर्टरों को बताया गया कि यह ऐसी सड़क होगी जिसमें ट्रकों के लगातार आवागमन के बाद भी समस्या नहीं होगी। 45 मीटर चौड़ी सड़क में ट्रक के लिए अलग से 11 मीटर चौड़ी रखी जाएगी ताकि अन्य वाहनों को असुविधा न हो। बीच में डिवाइडर तो रहेगा ही डिवाइडर पर ही फुटपाथ भी बनेगा ताकि पैदल यात्री आसानी से निकल सकें। इस सड़क पर गढ़ रोड की तरह वेंडिंग जोन नहीं रहेगा न ही बेंच स्थापित होगी। हालांकि केबल को भूमिगत किया जाएगा।

यूपी मोटर कांग्रेस, मेरठ जोन के अध्यक्ष पिंकी चिन्योटी, ट्रक आपरेटर यूनियन मेरठ के अध्यक्ष पंकज अनेजा, राकेश विज उपस्थित रहे। दूसरी तरफ मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बैठक की। कहा कि इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई न ही उनके सुझाव लिए गए।