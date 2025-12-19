Language
    कोहरे की वजह से धीमी होने लगी ट्रेनों की रफ्तार, पूर्वांचल से वेस्ट यूपी आने वाली ट्रेन दो घंटा लेट

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    मेरठ में घने कोहरे के कारण ट्रेनें विलंबित हो रही हैं। गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस 3 घंटा 44 मिनट और नौचंदी एक्सप्रेस 2 घंटा लेट रहीं। संगम एक्सप्रेस भी डे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सघन कोहरे के प्रभाव से ट्रेन की विलंबित हो रही है। मौसम विभाग में सुबह 7:00 बजे दृश्यता पचास मीटर दर्ज की। गोल्डन टेंपल 3 घंटा 44 मिनट देर से सुबह 5:44 बजे पहुंची। नौचंदी एक्सप्रेस 2 घंटा विलंब से सुबह साढ़े 10 बजे आई। संगम डेढ़ घंटा विलंब से सिटी स्टेशन पहुंची। शटल ट्रेन गुरुवार को चार घंटा विलंब से रात साढे 12 बजे सिटी स्टेशन पहुंची।

    शुक्रवार को भी ट्रेन डेढ़ घंटा विलंब से चल रही थी। दैनिक यात्री ट्रेन के विलंब होने से आधी रात के बाद घर पहुंच रहे हैं। दैनिक यात्रियों ने सुबह दिल्ली जाने वाली शटल के विलंबित होने को लेकर सिटी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से शिकायत की थी। शिकायत पुस्तिका में शिकायत अंकित की थी।

    जिस पर उत्तर देते हुए स्टेशन मास्टर ने कहा कि राज्यरानी एक्सप्रेस को समय से गुजारने के लिए ट्रेन को रोका गया। दैनिक यात्री नई दिल्ली से मेरठ के लिए नई ईएमयू के संचालन की मांग कर रहे हैं। जालंधर एक्सप्रेस अंबाला से चल कर एक घंटा विलंब से मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचा। वहीं दिल्ली से आने वाली ट्रेन मेरठ सवा दो घंटा विलंब से शाम साढ़े छह बजे मेरठ सिटी आई।