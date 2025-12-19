कोहरे की वजह से धीमी होने लगी ट्रेनों की रफ्तार, पूर्वांचल से वेस्ट यूपी आने वाली ट्रेन दो घंटा लेट

जागरण संवाददाता, मेरठ। सघन कोहरे के प्रभाव से ट्रेन की विलंबित हो रही है। मौसम विभाग में सुबह 7:00 बजे दृश्यता पचास मीटर दर्ज की। गोल्डन टेंपल 3 घंटा 44 मिनट देर से सुबह 5:44 बजे पहुंची। नौचंदी एक्सप्रेस 2 घंटा विलंब से सुबह साढ़े 10 बजे आई। संगम डेढ़ घंटा विलंब से सिटी स्टेशन पहुंची। शटल ट्रेन गुरुवार को चार घंटा विलंब से रात साढे 12 बजे सिटी स्टेशन पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को भी ट्रेन डेढ़ घंटा विलंब से चल रही थी। दैनिक यात्री ट्रेन के विलंब होने से आधी रात के बाद घर पहुंच रहे हैं। दैनिक यात्रियों ने सुबह दिल्ली जाने वाली शटल के विलंबित होने को लेकर सिटी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से शिकायत की थी। शिकायत पुस्तिका में शिकायत अंकित की थी।