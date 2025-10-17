दीपावली पर दो शिफ्ट में काम करेंगे यातायात पुलिसकर्मी, मेरठ में चिन्हित किए जाम प्रभावित 11 पॉइंट

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली पर यातायात व्यवस्था संभालने को दो शिफ्टों में यातायत पुलिस काम करेगी। त्योहारी सीजन में पुलिस ने शहर में 11 ऐसे पाइंट चिन्हित किए है जहां जाम लगता है। यहां की व्यवस्था टीएसआइ संभालेंगे। चार पाइंट पर यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है।

रूट डायवर्जन प्लान लागू करने के बाद गुरुवार को वाहनों का दबाव बढ़ गया है। बाजारों में भी भीड़ बढ़ी है। इसके लिए बाजारों के बाहर सुबह से यातायात पुलिस मुस्तैद रही। शहर में यातायात पुलिस 62 से ज्यादा स्थानों पर तैनात रहती है।

त्योहार के दौरान बेगम पुल चौराहा, आकाश गंगा साड़ी कार्नर, बच्चा पार्क चौराहा, सोतीगंज चौराहा, को-आपरेटिव चौराहा, जीरो माइल, लालकुर्ती पेंठ एरिया, शिव चौक आबूलेन, कान्हा प्लाजा मलियाना पुल, हनुमान चौक, सदर बाजार और पिंकी छोले भटूरे वाले स्थान ऐसे है जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है।