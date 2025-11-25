Language
    शादी सीजन में जरा संभलकर! फिर जारी हो गया फरमान, मंडप के बाहर जाम लगा तो होगी रिपोर्ट दर्ज

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    मेरठ में शादी सीजन शुरू होते ही यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है। मंडप के बाहर जाम लगने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली-दून हाईवे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ड्रिंक एंड रन आपरेशन में कई चालान हुए और अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया, जिसमें अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शादी सीजन की शुरूआत होते ही यातायात पुलिस ने फिर परंपरागत गाइड लाइन जारी कर दी है। आदेश दिया है, यदि मंडप के बाहर पार्किंग से जाम लगा तो संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। मंडप के बाहर खड़े वाहनों का चालान किया जाएगा। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। 13 दिसंबर तक यह व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी।

    शादी सीजन आते ही सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। हर रोज शाम के समय स्थिति बेहद विस्फोटक हो जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली- दून हाईवे व दिल्ली रोड पर होती है। यहां काफी संख्या में विवाह मंडप, रिसोर्ट, होटल व रेस्टोरेंट है। दो दिन से दोनों मार्गों पर जाम की समस्या बनी हुई है।

    इससे निपटने को यातायात पुलिस ने फिर अपना वहीं पुराना आदेश फाइल से निकाला और उसे मंडप व अन्य आयोजन स्थलों के संचालकों के लिए जारी कर दिया। यातायात पुलिस ने मंडप के बाहर सड़क पर पार्किंग करने पर सीधे कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    दिल्ली-दून बाईपास को मोदीपुरम से परतापुर इंटरचेज तक तीन भागों में विभाजित किया गया है। यहां जाम न लगे, इसकी जिम्मेदारी तीन यातायात निरीक्षक को दी गई है। दिल्ली रोड पर फुटबाल चौराहा, बिजली बंबा बाईपास, रिठानी कट व परतापुर इंटरचेंज पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए।इन दोनों मार्गों पर व्यवस्था बनाने को 50 अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए है।

    रात में पूरे शहर में चलाया गया आपरेशन ड्रिंक एंड रन

    यातायात पुलिस ने मंगलवार देर शाम पूरे शहर में ड्रिंक एंड रन आपरेशन चलाया। जेल चुंगी, बेगमपुल, दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, मवाना रोड, साकेत, सिविल लाइंस, बागपत रोड, दिल्ली-दून बाईपास, बिजली बंबा बाईपास पर वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने चार वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा। उनका चालान कर गाड़ी सीज की गई।

    दिल्ली रोड पर फिर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

    मेरठ : दिल्ली रोड पर मंगलवार को यातायात पुलिस ने फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटबाल चौराहे से लेकर परतापुर इंटरचेंज तक यातायात पुलिस ने ठेली, ठेले, खोखे व प्रचार सामग्री हटवाई। सड़क पर दुकान सजाकर बैठे लोगों को भी हटवाया गया। यातायात निरीक्षक लालसा पांडेय ने बताया कि इस दौरान अतिक्रमण करने वाले लोगों को सूचीबद्ध किया गया।

    अभियान के दौरान जिन लोगों को पूर्व में सड़क से हटाया गया और उन्होंने फिर दुकान लगा ली या अतिक्रमण कर लिया, ऐसे लोगों को अंतिम चेतावनी दी गई। थाना पुलिस को आदेश दिया गया कि वह फिर अतिक्रमण करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। अभियान दोपहर 12 बजे से दो बजे तक चलाया गया। इस दौरान ई-रिक्शाओं की भी जांच की गई।

    रेंज में आपरेशन नकेल में 928 वाहनों का चालान

    मेरठ : मेरठ रेंज में मंगलवार को चलाए गए अभियान के तहत 928 वाहनों के चालान किए गए।इस दौरान यातायात पुलिस ने मेरठ में 327 वाहन, बुलंदशहर में 364, बागपत में 94, हापुड़ में 143 वाहनों के चालान किए गए। बिना डीएल के मेरठ में 249, बुलंदशहर में 110, बागपत में 109, हापुड़ में 54 वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान मेरठ में 11, बुलंदशहर में 23, बागपत में 4 व हापुड़ में 13 वाहनों को सीज किया गया। /B

    शादी सीजन में यातायात पुलिस ने सभी मंडप, होटल व रिसोर्ट को आदेश दिए है कि वह अपने यहां सड़कों पर वाहनों को न खड़ा होने दें। पार्किंग की व्यवस्था करके रखे। सड़कों पर यदि पार्किंग की गई और जाम लगा तो मंडप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडप के बाहर व्यवस्था बनाने को सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाए। -राघवेन्द्र मिश्र, एसपी यातायात