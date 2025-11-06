यूपी के इस बस अड्डे पर बाहरी डिपो की बसों की एंट्री बंद, यात्रियों को पहले ही उतरना पड़ेगा
मेरठ में गढ़ रोड पर सड़क निर्माण के चलते यातायात पुलिस ने सोहराब गेट बस अड्डे पर बाहरी डिपो की बसों का प्रवेश बंद कर दिया है। अब ये बसें हापुड़ अड्डा चौराहे पर ही सवारियां उतार और चढ़ा सकेंगी। सोहराब गेट डिपो की बसें भी हापुड़ अड्डा होकर ही गुजरेंगी। भारी वाहनों को भी एल-ब्लॉक तिराहा की ओर मोड़ा गया है। यह बदलाव यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए किया गया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। गढ़ रोड पर सड़क और पुलिया निर्माण को लेकर यातायात पुलिस ने शुक्रवार सुबह से यातायात में कुछ बदलाव किए हैं। अब सोहराब गेट बस अड्डे पर बाहरी डिपो की बस नहीं जा सकेंगी। बाहरी डिपो की सभी बसें हापुड़ अड्डा चौराहे पर ही सवारी उतार कसेंगी और वहीं से बैठा सकेंगी। अड्डे से सिर्फ सोहराब गेट डिपो की बसों का संचालन किया जाएगा।
एसपी यातायात की तरफ से यूपी और उत्तराखंड के सभी डिपो को पत्र जारी कर दिया। ताकि वह अपने चालकों को मैसेज कर दें। बाहरी डिपो की बसों को सोहराब गेट अड्डे पर जाने से रोकने के लिए हापुड़ अड्डा पर पुलिस बल भी लगा दिया। सोहराब गेट डिपो की बसें भी अड्डे से हापुड़ अड्डा होकर ही जाएगी। यानि वह भी गढ़ रोड से नहीं जा सकेंगी। दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों को संचालन गढ़ रोड से ही जारी रहेगा।
बाहरी डिपो की बसों एवं भारी वाहनों का प्लान
- हरिद्वार-सहारनपुर-मुजफ्फरनगर-खतौली-देहरादून आदि से आने वाली रोडवेज की बसें एवं भारी वाहन सोहराब गेट बस अड्डा पर नहीं जा सकेंगे। हापुड अडडा चौराहा से सीधे एल-ब्लाक तिराहा की ओर डायवर्ट किया जायेगा।
- ताज डिपो आगरा, अलीगढ, हाथरस, इटावा आदि से आने वाली रोडवेज बसों एवं भारी वाहनों को एल-ब्लाक तिराहा से हापुड अड्डा से बेगमपुल की तरफ जा सकेंगे। यानि अब वह सोहराब गेट बस अड्डे पर नहीं जा सकेंगी।
सोहराब गेट अड्डे से बसों के संचालन का यह रहेगा मार्ग
सोहराब गेट डिपो की बसें जिन्हें हापुड़, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर एवं मुरादाबाद जाना हैं, वह सोहराब गेट बस स्टैंड से हापुड़ अड्डा लाया जाएगा। यहां से हापुड़ रोड होते हुए एल ब्लाक चौकी पर निकाला जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर व मुरादाबाद जाने वाली बसों को वहां से पीवीएस मार्ग होते हुए तेजगढ़ी से होते हुए गढ़ रोड पर जा सकेंगी। तेजगढ़ी से सोहराब गेट बस स्टैंड तक भी वाहन यहीं से आएंगे। भारी वाहनों को हापुड़ अड्डा से हापुड़ रोड, एल ब्लाक चौकी से पीवीएस मार्ग पर होते हुए तेजगढ़ी निकाला जाएगा l
