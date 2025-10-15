यूपी के इस शहर में वाहनों की एंट्री हो गई बंद, यातायात पुलिस ने बदल दी पूरी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मेरठ। धनतेरस, दीपावली व अन्य त्योहार को देखते हुए बाजारों व सड़कों पर भीड़ बढ़ते ही यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू कर दी है। 16 अक्टूबर गुरुवार ( आज ) सुबह सात बजे से 23 अक्टूबर गुुरुवार रात दो बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान शहर में भारी वाहनों व बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

शहर के प्रमुख बाजारों में भी चौपहिया वाहन, ई-रिक्शा व टेेंपों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे में यदि आप बाजारों में खरीददारी करने आ रहे थे, पहले रूट डायवर्जन व्यवस्था अच्छी तरह देख लीजिए, ताकि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बाजारों तक पहुंचने को वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। शहर में बस स्टैंड तक बसों के पहुंचने का रूट भी निर्धारित किया गया है। इन मार्ग से ही बस आ पाएंगी।

ऐसे होगा रोडवेज बसों का संचालन - मुजफ्फरनगर, बिजनौर से आने वाली बस जादूगर चौराहा, रजबन बाजार, नैनसी चौराहा, औद्वडनाथ मंदिर, बालाजी मन्दिर मोड से दांयी ओर मुड़कर एसडी सदर स्कूल के सामने से बांयी ओर मुड़कर थाना सदर बाजार होते हुए भैंसाली रोडवेज बस स्टैंड पर आएंगी।

- मुजफ्फरनगर, बिजनौर से आने वाली बस औद्यडनाथ मन्दिर से आगे मूक बधिर स्कूल रोड पर बांये मुड़कर मेरठ गर्ल्स पब्लिक स्कूल के पीछे होकर गुरू तेगबहादुर स्कूल से दांयी ओर मुड़कर जली कोठी चौराहे से भी भैंसाली बस स्टैंड पर आ सकेंगी।

- दिल्ली व गाजियाबाद से भैसाली बस स्टैंड आने वाली बसें परतापुर इंटरचेंज से एनएच 58 से रोहटा फ्लाई ओवर के नीचे से दाहिने मुड़कर रोहटा रोड़ से रेलवे फ्लाई ओवर के ऊपर से डिपो फाटक होते हुए मूक बधिर स्कूल रोड़ पर बांये मुड़कर मेरठ गर्ल्स पब्लिक स्कूल के पीछे होकर गुरू तेग बहादुर, जली कोठी से भैंसाली बस स्टैंड आ सकेंगी।

- सोहराबगेट बस स्टैंड से भैंसाली बस स्टैंड आने वाली रोडवेज बस गांधी आश्रम चौराहे से हंस चौराहे की ओर डायवर्ट की गई है। यह बस सूरजकुंड पुलिया से होकर सर्किट हाउस से दांयी ओर मुडकर साकेत चौराहा (कमिश्नर आवास) से बाउंड्री रोड होकर जीरोमाइल्स चौराहे से रजबन बाजार, नैनसी चौराहा, औद्यडनाथ मन्दिर, बालाजी मन्दिर मोड से दांयी ओर मुड़कर एसडी सदर स्कूल के सामने से बांयी ओर मुड़कर थाना सदर होते हुए भैंसाली रोडवेज बस स्टैंड आ सकेंगी। औद्यडनाथ मन्दिर से आगे मूक बधिर स्कूल रोड पर बांये मुड़कर मेरठ गर्ल्स पब्लिक स्कूल के पीछे होकर गुरू तेगबहादुर स्कूल से दांयी ओर मुड़कर जली कोठी चौराहे से भी भैंसाली बस स्टैड तक आ सकेंगे।

16 से 23 अक्टूबर तक इन मार्गों पर ऐसे होगा वाहनों का आगवामन को-आपरेटिव चौराहा से पीएलशर्मा रोड होकर बेगमपुल नहीं आ पाएंगे चोपहिया वाहन खैरनगर चौराहे से खैरनगर मार्केट, वैली बाजार चौराहे की ओर प्रतिबंधित रहेगा सभी वाहनों का आवागमन घंटाघर से वैली बाजार चौराहे की ओर नहीं आ पाएंगे सभी प्रकार के वाहन ब्रहमपुरी चौराहा, प्याऊ चौराहा, शिवचौक पत्थर वालान से कबाड़ी बाजार, वैली बाजार व सर्राफा मार्केट की ओर प्रतिबंधित रहेंगे सभी तरह के वाहन शहर कोतवाली से सर्राफा मार्केट की ओर नहीं आ पाएंगे चौपहिया वाहन

16 से 23 अक्टूबर तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक दीपाावली, धरतेरस व अन्य त्योहार को देखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह राेक लगा दी गई है। अब 16 अक्टूबर सुबह 7 बजे से 23 अक्टूबर 2 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बेगमपुल से हापुड रोड पर तथा आबूलेन मार्केट में दीपावली मेले के आयोजन व लाइटिंग व्यवस्था के कारण यहां से बसों व अन्य वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। आबूलेन बाजार में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भारी वाहनों का रात में ऐसे होगा रूट डायवर्जन मुजफ्फरनगर रूडकी की ओर से गढ, मुरादाबाद व हापुड़ जाने वाले भारी वाहन जीरोमाइल्स चौराहे से कमिश्नर आवास, जेल चुंगी, यूनिवर्सिटी रोड, तेजगढ़ी से अपने गन्तव्य को ओर जा सकेगें। गढ़, मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर, शामली व बागपत की ओर जाने वाले भारी वाहन तेजगढ़ी चौराहे से जेल चुंगी, कमिश्नर आवास व जीरोमइल्स होकर मुजफ्फरनगर, शामली की ओर जा सकेगें। बागपत की ओर जाने के लिए एल-ब्लाक से बिजली बंबा बाइपास होकर जा सकेगें।

एल-ब्लाक तिराहे से हापुड़ स्टैंड की ओर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह वाहन तेजगढ़ी, यूनिवर्सिटी, जेल चुंगी मार्ग से होकर अपने गंतव्य को जा सकेगे। बागपत से आने वाले भारी वाहन जिन्हें गढ़, मुरादाबाद व हापुड़ जाना है वह फुटबाल चौक से दैनिक जागरण तिराहे की ओर से बिजली बंबा बाइपास होते हुए अपने गंतव्य जा सकेंगे। बेगमपुल चौराहे से बच्चा पार्क तक दिवाली मेला लाइटिंग व्यवस्था के कारण भैंसाली अड्डे से बेगमपुल तक सभी प्रकार के भारी वाहन (रोडवेज, सिटी बसों सहित ) का 24 घंटे आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सोहराब गेट से आने वाले सभी भारी वाहन, बस का आवागमन बच्चा पार्क, खैरनगर चौराहे से छतरीवाला पीर, जली कोठी से होकर भैंसाली बस अड्डे तक होगा।