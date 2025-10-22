Language
    Meerut Diversion: मेरठ में भैयादूज को लेकर यातायात में बदलाव, इन रास्तों पर नहीं जा सकेंगे वाहन

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    मेरठ पुलिस ने भैयादूज पर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कमिश्नरी आवास चौराहा से माल रोड की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, जबकि जीरोमाईल चौराहा से लालकुर्ती बाजार होते हुए कमिश्नरी आवास चौराहा की ओर वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। पुलिस सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखेगी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भैयादूज को लेकर पुलिस ने शहर आैर हाईवे पर लगने वाले जाम से निजात के लिए यातायात में कुछ बदलाव किया है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया है। गतवर्ष को देखते हुए हाईवे और शहर के अंदर जाम वाले सभी प्वाइंटों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। वहां पर यातायात के अलावा थाना पुलिस को भी लगाया जाएगा। सर्किल के आफिसर और थाना प्रभारी भी यातायात व्यवस्था पर ध्यान देंगे। सीसीटीवी कैमरों का भी यातायात व्यवस्था में प्रयोग किया जाएगा।

    ये किया यातायात बदलाव

    -यातायात पुलिस ने कमिश्नरी आवास चौराहा (साकेत चौराहा) से माल रोड की तरफ किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जा सकेगे। ये सभी वाहन कमिश्नरी आवास चौराहा से बैजल भवन चौराहा से सीधे लालकुर्ती बाजार से होते हुए जीरोमाईल चौराहा की ओर जा सकेंगे।

    - माल रोड पर केवल टैंक चौराहा से कमिश्नरी आवास चौराहा (साकेत चौराहा) की ओर वाहन जा सकेगे।

    -जीरोमाईल चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन लालकुर्ती बाजार होते हुए कमिश्नरी आवास चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये सभी वाहन जीरोमाईल चौराहा से माल रोड से होते हुए कमिश्नरी आवास चौराहा की ओर जा सकेंगे।

    -मवाना की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन गंगानगर नाले से होमगार्ड चौराहा से दाहिने होकर मॉल रोड से इंडियन बैंक कट से एमईएस कट से टैक चौराहे की ओर जा सकेगे।