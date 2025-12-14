मेरठ में एक्शन मूड में SSP डॉ. विपिन ताडा, रातों-रात तीन पुलिसकर्मियों को क्यों कर दिया सस्पेंड?

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बिना सूचना दिए ड्यूटी से गैरहाजिर रहने पर दो कांस्टेबल और साथी पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने पर हेडकांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। परतापुर थाने में तैनात हेडकांस्टेबल शैलेंद्र द्वारा अपने साथियों संग अभद्रता की जा रही थी। एसएसपी को हेडकांस्टेबल की शिकायत लगातार मिल रही थी। वहीं, कांस्टेबल राजिक अली व यशपाल लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। एसएसपी ने उक्त तीनों पुलिसकर्मियों को शनिवार रात निलंबित कर दिया।

पुलिस चेकिंग में 25 हजारी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार मेरठ: परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने शनिवार रात में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 25 हजारी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी।

पुलिस टीम जब अहमदपुरी पुलिया पर पहुंची तो उन्हें एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बदमाश को रुकने के लिए कहा तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश को कब्जे में लेकर उसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस और 15 सौ रुपये बरामद किए हैं।