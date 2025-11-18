तीन दारोगा व तीन सिपाही लाइन हाजिर, ड्यूटी के दौरान कर रहे थे कुछ ऐसा कि एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से की कार्रवाई
मेरठ के एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दौराला सर्किल के तीन दारोगाओं और तीन मुख्य आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया है। कंकरखेड़ा, पल्लवपुरम और दौराला थानों में तैनात इन पुलिसकर्मियों पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप था, जिसकी जांच के बाद एसएसपी ने यह कार्रवाई की।
मेरठ : एसएसपी डा. विपिन ताडा ने ड्यूटी में लापरवाही पाने पर दौराला सर्किल के तीन दारोगा व तीन मुख्य आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया। कंकरखेड़ा थाने में तैनात दारोगा सुनील कुमार व मुख्या आरक्षी बाबू लाल, पल्लवपुरम थाने के दारोगा प्रियांक शुक्ला, मुख्य आरक्षी मुनेश शर्मा वदीपचंद और दौराला थाने के दारोगा मंजीत सिंह अपने कार्य में रूचि नहीं लेते हुए लगातार ड्यूटी में लापरवाही कर रहे थे।
एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए उक्त सभी की जांच कराई। जांच में उक्त सभी की ड्यूटी में लापरवाही पाई गई। जिसके बाद सोमवार को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से उक्त सभी को लाइन हाजिर कर दिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को
मेरठ : राष्ट्रीय लोक अदालत इस बार 13 दिसंबर को होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर सोमवार को इसकी तैयारी के लिए प्री ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) / नोडल अधिकारी लोक अदालत मोहम्मद असलम सिद्दीकी तथा अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश कुशवाहा ने जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चौदह न्यायालय भवन के सभागार यह बैठक की। जिसमें अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो को चिन्हित कर निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।
बैठक में एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिहं, एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रजत कुमार, उप जिला कृषि अधिकारी डा. ओमपाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. सन्दीप शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुपम यादव समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।