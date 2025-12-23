Language
    मेरठ में पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा में हुए दो सड़क हादसों में तीन घायल, हालत गंभीर

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    मेरठ के पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में दो सड़क हादसों में तीन युवक घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है।

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार को दो हुए भीषण सड़क हादसों में तीन युवक घायल हो गए। जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है। पल्लवपुरम में हुए हादसे में पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि कंकरखेड़ा में हुए हादसे में घायल को उसके दोस्तों ने राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित स्वजन को भी सूचना दी है।

    हादसा एक : बहसूमा निवासी 25 वर्षीय यूसुफ पुत्र शौकीन बाइक पर सवार होकर किसी काम से पल्लवपुरम आ रहा था। लावड़-सोफीपुर रोड से वह नाले के रास्ते छठी पीएसी की ओर जा रहा था। पीएसी की ओर से लावड़ रोड की तरफ इंचौली थाना क्षेत्र में मीठेपुर गांव निवासी प्रिंस पुत्र सोहनपाल बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था।

    पल्लवपुरम में प्रिंस के भाई की दुकान है। दोनों बाइक सवार एकाएक आमने सामने आ गए और जोरदार टक्कर हो गई। जिसमें दोनों ही घायल हुए, मगर हेलमेट न लगा होने की वजह से प्रिंस को अधिक चोट लगी है। यूसुफ का उपचार पल्लवपुरम क्षेत्र के सर्वहित नर्सिंग होम और प्रिंस का उपचार पल्हैड़ा के पास सीवी मैमोरियल हास्पिटल में चल रहा है। इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि दोनों उपचाराधीन हैं।

    हादसा दो : तेजगढ़ी निवासी 35 वर्षीय विपिन बिजली मैकेनिक है। बताया जाता है कि बाइक पर सवार होकर विपिन अपने दोस्त से मिलने कंकरखेड़ा की सरधना रोड स्थित नंगलाताशी में गया था। उसके बाद वह रात करीब 8:30 बजे रिश्तेदारी में दबथुवा गांव के लिए चल दिया। डीम सिटी कालोनी गेट के पास पहुंचा ही था कि तभी तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे विपिन बाइक समेत दूर तक सड़क पर घिसटता हुआ गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनु़सार आरोपित चालक कार लेकर ड्रीम सिटी कालोनी में घुस गया। राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर नंगलाताशी से विपिन के दोस्त भी पहुंच गए, जिन्होंने ई-रिक्शा में उसे लक्ष्य हास्पिटल ले गए, जहां गंभीर हालत देख सुभारती हास्पिटल रेफर कर दिया। इस मामले में इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि घायल का उपचार चल रहा है, पुलिस टीम लगी है, आरोपित चालक गिरफ्तार किया जाएगा।