पशु चोरी कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, दो बदमाश घायल; पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मेरठ। गुरुवार रात खंदावली गांव से पशु चोरी करके भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है।

सीओ किठौर प्रमोद कुमार ने बताया कि गुरुवार रात बदमाश खंदावली गांव निवासी यामीन पुत्र जमालुद्दीन की भैंस चोरी करके भाग रहे थे। सूचना पाकर इंस्पेक्टर धीरज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों को गन्ने के खेत में घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

जवाबी फायरिंग में तसव्वर उर्फ बल्लू पुत्र तैमूर निवासी कायस्थ बड्ढा थाना किठौर और अनिल उर्फ राजू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी गून गेज्जा थाना परतापुर गोली लगने से घायल हो गए। वहीं तीसरे साथी इस्लाम उर्फ फम्मन निवासी त्योड़ी थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ने समर्पण कर दिया।

पुलिस ने तीनो बदमाशो को हिरासत मे लेकर घायल बदमाशों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। पुलिस का दावा है कि बदमाशों के पास से उन्होंने चोरी की गई भैंस और 11हजार रुपए की नकदी, दो तमंचे और कारतूस बरामद किये है।

बदमाशों पर दर्ज है गंभीर मुकदमे इंस्पेक्टर धीरज सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। आरोपितो पर लूट डकैती चोरी गौ हत्या समेत गंभीर मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बताया कि तसव्वर पर 27, अनिल पर 10 और इस्लाम पर 8 गंभीर मुकदमे दर्ज है।