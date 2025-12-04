मेरठ में बड़ी चोरी की वारदात, तीन दुकानों से हजारों की नकदी ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, मेरठ। चोरोंं ने नगर में बुधवार रात हाईवे पर सुभाष चौक के समीप तीन दुकानोंं को निशाना बनाते हुए हजारों की नकदी साफ कर दी। तीनों घटनाओं में चोर ऊपर से दरवाजा तोड़ कर दुकानों में घुसे। पीड़ित व्यापारियों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मुआयना कर लौट गई।

नगर में सुभाष चौक के सामने सुभाष बुक डिपो के नाम से किताबों की दुकान है। बुधवार रात्रि चोर ऊपर दरवाजा तोड़ कर नीचे दुकान में आए और काउंटर में लगे गल्ले से लगभग 12 हजार रुपये चोरी कर लिए। मुकेश जैन ने बताया कि चोरों ने पूजा स्थल से भी नकदी साफ कर दी।

यहां के अलावा समीप ही झब्बर मंडी के गेट पर अशोक कुमार जैन की न्यू जैन भंडार की दुकान के गल्ले में रखे 15 हजार रुपये और पूजा स्थल से ढाई हजार रुपये की नकदी चोरों ने उड़ा ली। यहां के अलावा मिष्ठान भंडार के सामने स्थित अग्रवाल साइकिल स्टोर से काउंटर में लगे गल्ले से 12 हजार रुपये साफ कर दिए।