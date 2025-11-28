विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन की Modern Technique सीख रही मेरठ की बेटी...देश के चुनिंदा शिक्षकों में हुईं शामिल

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले के राजकीय इंटर कालेज नानू सरूरपुर की विज्ञान शिक्षिका एवं मेरठ की बेटी किरण विज्ञान के विद्यार्थियों को आधुनिक विधियों से विज्ञान पढ़ाने का गुरुमंत्र सीख रही हैं। उनका चयन देशभर के चुनिंदा कुल 40 विज्ञान शिक्षकों में हुआ है। वे होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत संस्थान मुंबई में आयोजित रसायन विज्ञान ओलंपियाड प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रही हैं।

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में उक्त प्रशिक्षण भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने की आधुनिक शिक्षण विधियों, प्रयोगात्मक विज्ञान और ओलंपियाड परीक्षा की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। यह केंद्र गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान एवं खगोल विज्ञान में ओलंपियाड कार्यक्रम का आयोजन करता है। प्राथमिक से स्नातक स्तर तक विज्ञान एवं गणित की शिक्षा में समानता तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। विज्ञान एवं गणित की शिक्षा में अनुसंधान एवं विकास करता है। वहीं, ओलंपियाड कार्यक्रमों के लिए नोडल केंद्र के रूप में भी काम करता है।