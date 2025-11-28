विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन की Modern Technique सीख रही मेरठ की बेटी...देश के चुनिंदा शिक्षकों में हुईं शामिल
मेरठ की शिक्षिका किरण कुमारी का चयन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, मुंबई में प्रशिक्षण के लिए हुआ है। वे देश के 40 चुनिंदा शिक्षकों में शामिल हैं। उन्हें आधुनिक विज्ञान शिक्षण विधियों और ओलंपियाड परीक्षा प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किरण विज्ञान सम्मेलन साइंस सफारी के लिए भी चुनी गई हैं और उन्होंने विज्ञान शिक्षण को रोचक बनाने के लिए कई शिक्षण सामग्री बनाई हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले के राजकीय इंटर कालेज नानू सरूरपुर की विज्ञान शिक्षिका एवं मेरठ की बेटी किरण विज्ञान के विद्यार्थियों को आधुनिक विधियों से विज्ञान पढ़ाने का गुरुमंत्र सीख रही हैं। उनका चयन देशभर के चुनिंदा कुल 40 विज्ञान शिक्षकों में हुआ है। वे होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत संस्थान मुंबई में आयोजित रसायन विज्ञान ओलंपियाड प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रही हैं।
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में उक्त प्रशिक्षण भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने की आधुनिक शिक्षण विधियों, प्रयोगात्मक विज्ञान और ओलंपियाड परीक्षा की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। यह केंद्र गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान एवं खगोल विज्ञान में ओलंपियाड कार्यक्रम का आयोजन करता है। प्राथमिक से स्नातक स्तर तक विज्ञान एवं गणित की शिक्षा में समानता तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। विज्ञान एवं गणित की शिक्षा में अनुसंधान एवं विकास करता है। वहीं, ओलंपियाड कार्यक्रमों के लिए नोडल केंद्र के रूप में भी काम करता है।
25 नवंबर से चल रहा प्रशिक्षण
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र मुंबई संस्थान में देशभर के चुनिंदा कुल 40 शिक्षकों का यह प्रशिक्षण 25 नवंबर से चल रहा है, जिसमें शिक्षिका किरण कुमारी भी प्रतिभाग कर रही हैं। उनके पास विज्ञान शिक्षण का पूरे 14 साल का अनुभव है।
सम्मेलन के लिए भी हुआ चयन
शिक्षिका किरण का चयन भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन साइंस सफारी के लिए भी हुआ है। यह छह से आगामी नौ दिसंबर तक पंचकुला हरियाणा राज्य में होगा। विज्ञान सम्मेलन में भी वे लगातार तीन सालों से प्रतिभाग कर मेरठ का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षण रूचिकर ढंग से पढ़ाने के लिए रोचक शिक्षण अधिगम सामग्री का भी निर्माण किया हुआ है। ताकि विद्यालय में विज्ञान के विद्यार्थियों को आसानी से विज्ञान विषय की हर गुत्थी समझ में आ सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।