Meerut News: जागृति विहार एक्सटेंशन में चाय के खोखे में लगाई आग, पूरा सामान जला

जागरण संवाददाता, मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन में गुरुवार देर रात एक चाय के खोखे में किसी ने आग लगा दी। आग से खोखे में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। शुक्रवार सुबह खोखा संचालक मौके पर पहुंचा तो उसे घटना का पता चला। मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलरूप से बुलंदशहर निवासी राजीव कुमार पुत्र जगबीर सिंह ने बताया कि वह परिवार के साथ किराये के मकान में जागृति एक्सटेंशन में रहते है। वह चाय व बीड़ी-सिगरेट का खोखा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा थ। गुरुवार रात में खोखा बंद कर वह अपने मकान पर चला गया था।

देर रात करीब डेढ़ बजे किसी ने उनके खोखे में आग लगा दी। आग से खोखे में चाय के सामान सहित बिस्कुट, नमकीन, बीड़ी सिगरेट, फ्रिज व सिलेंडर व अन्य जल गया। आग से करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। शुक्रवार सुबज राजीव जब खोखा खोलने पहुंचे तो देखा कि वहां सबकुछ जला पड़ा है। वहीं, खोखे को जला देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।