जागरण संवाददाता, मेरठ। गन्ना विभाग के नये पेराई सत्र 2026-27 के शुभारंभ को लगभग 15 दिनों से अधिक हो चुके हैं। जिले की सभी छह चीनी मिलों ने गन्ना पेराई शुरू कर दी है। जिले की चीनी मिलें 48800 टीसीडी (टन क्रशिंग पर डे) की क्षमता से गन्ना पेराई कर रही हैं।

24 नवंबर तक सभी चीनी मिलों ने 68.89 लाख कुंतल गन्ना खरीदकर 68.25 लाख कुंतल गन्ना पेराई किया है। अभी तक की रिकवरी 9.11 प्रतिशत निकलकर आई है। रिकवरी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए किसानों से स्वस्थ, साफ व ताजा गन्ना आपूर्ति करने की अपील की जा रही है।