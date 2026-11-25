बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| गन्ना किसानों के लिए चुनावी साल में खुशखबरी मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को गन्ने के मूल्य में ₹15 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए इसे वर्ष 2026-27 सत्र के लिए ₹431 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। इसके साथ ही पंजाब में गन्ने का मूल्य देश में सबसे अधिक हो गया है।

पंजाब में सबसे अधिक हुआ गन्ने का मूल्य CM मान ने बुधवार को गन्ने के मूल्य में ₹15 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए इसे साल 2026-27 सीजन के लिए ₹431 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। इसके साथ ही पंजाब में गन्ने का मूल्य देश में सबसे अधिक हो गया है। इससे पहले गन्ने का मूल्य ₹416 प्रति क्विंटल था। यहां एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला किसानों के कल्याण और उनकी आर्थिक समृद्धि के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।