बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत में चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए और सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार ने चीनी के आयात की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा एक बार फिर 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 कर दी है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर, 2026 तक थी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बुधवार को एक नॉटिफिकेशन में कहा कि शुल्क दर कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की वैधता अवधि 31 दिसंबर, 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों में वृद्धि पर अंकुश लगाना है।

रिफाइन चीनी के बिक्री की समयसीमा भी बढ़ी DGFT ने अलग से जारी एक अधिसूचना में कहा कि आयातित कच्ची चीनी को सफेद/रिफाइन चीनी में बदलने और घरेलू बाजार में उसकी बिक्री की समयसीमा भी बढ़ाकर 30 सितंबर, 2027 कर दी गई है। सरकार ने चीनी की घरेलू कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी।

साल 2026-27 के चीनी सत्र की शुरुआत में शुरुआती भंडार कम होने के कारण मिलों से बिक्री की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं। देश में प्रमुख त्योहारों के दौरान आमतौर पर अगस्त से नवंबर के बीच चीनी की मांग बढ़ जाती है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने उन थोक उपभोक्ताओं के लिए भंडार रखने की सीमा भी तय की थी, जो महीने में 10 टन से अधिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए चीनी का भंडार 15 दिन की खपत तक सीमित कर दिया गया था।