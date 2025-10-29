डांडिया नाइट में विवाद हो गया था...बदला लेने के लिए साथियों संग पहुंचा बीसीए का छात्र और कारोबारी के पुत्र पर चढ़ा दी कार

जागरण संवाददाता, मेरठ। बीसीए के छात्र और उसके साथी का दवा कारोबारी के बेटे संग दीपावली को डांडिया नाइट में विवाद हो गया था। उस समय तो दोनों पक्ष वापस चले गए। देर रात हापुड़ रोड पर दोनों पक्षों में फिर झगड़ा हो गया। छात्र ने कारोबारी के बेटे ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 21 अक्टूबर की रात की है। मामले में कारोबारी की तरफ हादसे और छात्र की तरफ से लालकुर्ती थाने में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

दीपावली की रात साकेत क्लब में डांडिया कार्यक्रम था। यहां चाणक्यपुरी सदर निवासी दवा कारोबारी अतुल मोहन के बेटे कार्तिक व उसके दोस्तों वैभव और प्रशांत कौर साहू का मामेपुर गांव के बीसीए के छात्र हर्ष चौहान और सार्थक भारद्वाज निवासी सोमदत्त सिटी से विवाद हो गया था। उस समय तो दोनों पक्ष घर चले गए। बताया जाता है कि देर रात करीब साढ़े 12 बजे हर्ष चौहान साथियों सार्थक भारद्वाज और दानिश नागर समेत आठ युवकों के साथ दो कारों में पार्टी करने हापुड़ रोड स्थित खूनी पुल के पास दुकान पर पहुंचा। यहां कार्तिक भारद्वाज पहले से मौजूद था।

डांडिया नाइट पर हुए विवाद का बदला लेने के लिए कार्तिक ने 18 साथियों को बुला लिया। इन सबने हर्ष पक्ष के युवकों की घेराबंदी कर ली। इस पर हर्ष ने पहले कार को पीछे की तरफ दौड़ाया, जो डिवाइडर में टकरा गई। इसी दौरान कार्तिक पक्ष ने हर्ष और उसके साथियों पर हमला कर कार में तोड़फोड़ कर दी। बचने के लिए हर्ष चौहान ने कार तेजी से दौड़ाकर कार्तिक चौहान के ऊपर चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कार्तिक को टक्कर मारने के बाद कार खंभे से टकरा गई। इसके बाद सभी वहां से भाग गए।