    रोहटा में छात्रों के दो गुटों के बीच संघर्ष, कहा-सुनी के बाद खूब चले लाठी-डंडे और बेल्ट

    By Anuj Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:00 AM (IST)

    गांव के मुख्य बाजार में शुक्रवार दोपहर छात्रों के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर डंडे, बेल्ट और लोहे की च ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, रोहटा। गांव के मुख्य बाजार में शुक्रवार को दोपहर के समय छात्रों के दो गुटों में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते छात्रों के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर डंडे, बेल्ट ओर लोहे की चेन से हमला करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान बाइक पर कुछ युवक हाथ में अवैध हथियार लहराते हुए मौके पर पहुंच गए।

    बता दें कि रोहटा स्थित एक इंटर कालेज के छात्रों में वर्चस्व को लेकर काफी समय से तनाव चला आ रहा है, जो शुक्रवार की दोपहर को कालेज की छुट्टी के बाद सड़क पर आ गया। छात्रों के दोनों गुटों में जमकर डंडे, बेल्ट, लोहे की जंजीर से हमला कर दिया। इसी बीच छात्रों के हमले में बाजार में खड़ी कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं।

    इसी बीच कुछ युवक हथियार लहराते हुए बाइक से मौके पर पहुंचे और दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। बाद में कुछ दूरी पर छात्रों के एक गुट ने करनावल निवासी छात्र को रासना आश्रम के निकट घेर कर मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से पहले ही छात्र फरार हो चुके थे।

    थानाध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।