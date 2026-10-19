मेरठ में क्लोरीन रिसाव हादसे के बाद बड़ा बदलाव: 9 करोड़ सालाना खर्च पर 13 STP की होगी हर पल ऑनलाइन निगरानी

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तांतरित हुए 13 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन और अनुरक्षण में सलाना नौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। जलनिगम विद्युत यांत्रिकी ने नया ठेका छोड़ दिया है। एक साल के लिए गाजियाबाद की एसकेवी कंपनी को प्रति माह करीब 74 लाख रुपये में यह ठेका मिला है।

जलनिगम विद्युत यांत्रिकी को नगर निगम ने मेडा से हस्तांतरित एसटीपी संचालित करने को दिए हैं। पल्लवपुरम फेज-दो स्थित एसटीपी में गत महीने हुए क्लोरीन रिसाव के बाद नया ठेका छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तीन कंपनियों ने टेंडर डाला था, जिसमें से एसकेपी कंपनी को काम मिला है।