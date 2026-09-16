मेरठ में दम घोंटने वाली क्लोरीन गैस के रिसाव की वजह आई सामने, STP से हटाया लीकेज वाला कैप्सूल

जागरण संवाददाता, मेरठ। क्लोरीन गैस के रिसाव से मंगलवार देर शाम मची दहशत के बाद पल्लवपुरम फेस-दो स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से बुधवार को लीकेज वाला कैप्सूल (सिलिंडर) हटा दिया गया है। क्लोरीन गैस मिलाने के सिस्टम को बंद कर दिया गया है।

उसके स्थान पर सीवेज शोधन के दौरान बैक्टीरिया के खात्मे के लिए लिक्विड क्लोरीन सोडियम हाइपो क्लोराइड मिलाने की अस्थायी व्यवस्था बनाई गई है। बिजली पैनल के फाल्ट, कास्टिक सोडा टैंक सहित सभी उपकरणों का परीक्षण करके एसटीपी संचालन शुरू कर दिया गया है।साथ ही भविष्य में सुरक्षित व्यवस्था बनाने के लिए क्लोरीन की जगह अल्ट्रा वायलेट प्रकाश कीटाणु शोधन तकनीक की व्यवस्था बनाने पर अधिकारियों के बीच मंथन शुरू हो गया है।

गैस रिसाव से व्यवस्था की पोल खुली पल्लवपुरम स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुए खतरनाक क्लोरीन गैस रिसाव की घटना ने एसटीपी संचालन और उनके रखरखाव, निगरानी की बदहाल और लाचार व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जलनिगम विद्युत यांत्रिकी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।