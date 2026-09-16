मेरठ: गैस रिसाव से दहशत बरकरार, लोग बोले- खांसी, सिरदर्द... सांस लेने में हुई परेशानी; आबादी से दूर हो STP

जागरण संवाददाता, मेरठ। पल्लवपुरम फेस-दो स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में मंगलवार देर शाम क्लोरीन गैस के रिसाव की घटना ने आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी। गैस रिसाव के दौरान खांसी, सिरदर्द, पेट दर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत होने पर लोग आनन-फानन में घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए थे।

हालांकि देर रात करीब 11 बजे गैस रिसाव पर काबू पाने पर कुछ परिवार वापस लौट आए, लेकिन कई मकानों पर बुधवार तक भी ताले लटके रहे। घटना के बाद से क्रालोनीवासी भयभीत हैं और उन्हें आशंका है कि तकनीकी खराबी के चलते भविष्य में ऐसी घटना दोबारा हो सकती है।

एन पाकेट पल्लवपुरम निवासी मोनू, हिमांशु आदि क्षेत्रवासियों के अनुसार, जब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हुआ है, गैस रिसाव की यह पहली बड़ी घटना सामने आई है। मंगलवार देर शाम अचानक गैस का रिसाव होने से आसपास के क्षेत्र में अफरातफरी मच गई थी। 14 लोगों को गैस रिसाव से सांस लेने पर हुई दिक्कत के बाद एसडीएस ग्लोबल और फ्यूचर प्लस हास्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था, जिनमें कई बच्चे भी थे।

इनमें स्थानीय पार्षद विक्रांत ढाका भी थे, जिनको हास्पिटल में आक्सीजन तक देनी पड़ी थी। बुधवार को लोग अपने घर के बाहर मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और अपना दर्द बताया। कहा कि उनको कुछ देर में ही भोपाल में गैस रिसाव से हुई तबाही याद आ गई और रोते हांफते हुए वह अपने घरों को बंद कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि यदि भविष्य में तकनीकी खराबी के कारण दोबारा गैस का रिसाव हुआ तो समय रहते आसपास के लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। उनका कहना है कि रिहायशी क्षेत्र के बीच एसटीपी होने के कारण किसी भी आपात स्थिति में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं।

लोगों ने सुझाव भी दिया है कि यदि किसी कारण से प्लांट को दूसरी जगह स्थानांतरित करना संभव नहीं है तो एसटीपी में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाए कि किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी अथवा गैस रिसाव होने पर तत्काल अलार्म बजना शुरू हो जाए। अलार्म की आवाज इतनी तेज हो कि कम से कम दो किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों तक पहुंच सके। इससे लोग समय रहते सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे और किसी संभावित बड़े हादसे को टाला जा सकता है।

समय रहते नहीं संभलते हालात तो हो सकती थी बड़ी घटना कालोनीवासियों का कहना है कि जिस तरह अचानक गैस का रिसाव हुआ, यदि लोग समय रहते सतर्क नहीं होते और पुलिस उन्हें घरों से दूर नहीं भेजती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। राहत की बात रही कि देर रात करीब 11 बजे तक गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया। इसके बाद कुछ परिवार रात में ही अपने घर लौट आए, लेकिन कई परिवार वापस नहीं आए। बुधवार को भी कई मकानों पर ताले लटके रहे। घटना के बाद से लोगों के मन में डर बना हुआ है।