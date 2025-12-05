मां के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या, बहनोई पर हत्या आरोप... स्वजन ने किया जमकर हंगामा

जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात मां के सामने ही घर से उठाकर बेटे की हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों ने बहनोई पर हत्या का आरोप लगा जमकर हंगामा किया। आननफानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली।

सदर वेस्टर्न रोड के पास केशव का परिवार रहता है। उनके पिता राधेश्याम मेरठ विकास प्राधिकरण में हैं। अभी उनकी ड्यूटी सिंचाई विभाग में चल रही है। पिता राधेश्याम ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे फोन पर बेटे की अपने दोस्तों से कुछ कहासुनी हो गई थी। रात में करीब साढ़े 12 बजे बेटे केपास दोबारा से फोन आया।