Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मां के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या, बहनोई पर हत्या आरोप... स्वजन ने किया जमकर हंगामा

    By SUSHIL KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    मेरठ के सदर बाजार में माँ के सामने बेटे केशव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने बहनोई पर हत्या का आरोप लगाया और हंगामा किया। राधेश्याम के बेटे के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ के सदर बाजार में माँ के सामने बेटे केशव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात मां के सामने ही घर से उठाकर बेटे की हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों ने बहनोई पर हत्या का आरोप लगा जमकर हंगामा किया। आननफानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदर वेस्टर्न रोड के पास केशव का परिवार रहता है। उनके पिता राधेश्याम मेरठ विकास प्राधिकरण में हैं। अभी उनकी ड्यूटी सिंचाई विभाग में चल रही है। पिता राधेश्याम ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे फोन पर बेटे की अपने दोस्तों से कुछ कहासुनी हो गई थी। रात में करीब साढ़े 12 बजे बेटे केपास दोबारा से फोन आया।

    फोन करने वालों ने केशव को घर के बाहर बुलाया व मां के सामने ही केशव के सीने में गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपित मौके से भाग खड़े हुए। उधर, गोली लगने से केशव की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। परिवार के लोगों ने बहनोई पर हत्या का आरोप लगा जमकर हंगामा भी किया।