Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आप भी अपना बिजली बिल करना चाहते हैं कम? सरकार की इस योजना का उठाए लाभ

    By OM Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:45 PM (IST)

    मेरठ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सोलर रूफ टाप लगाने के लिए सेवा पर्व मनाया जा रहा है। प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है जिससे बिजली बिल में भारी बचत होगी। एक किलोवाट क्षमता पर 45 हजार तक की सब्सिडी मिलेगी। शहर के कई इलाकों में आज बिजली बाधित रहेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पी एम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक सोलर रूफ टाप लगाने हेतु सेवा पर्व मनाया जा रहा है। पविविनिलि की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे बिजली बिल में भारी बचत का लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने हेतु, प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सब्सिडी यूपी नेडा और केंद्र सरकार द्वारा भी सब्सिडी दी जा रही है।

    संयोजन हेतु नेट मीटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। एक किलोवाट क्षमता सोलर रूफ टाप लगावाने पर 45 हजार, दो किलोवाटर पर 90 हजार और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता सोलर रूफ टाप लगवाने पर एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी दी रही है।

    आज यहां बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

    शहर के कई इलाकों में शनिवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। घंटाघर, शारदा रोड उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक, लिसाड़ी रोड और लिसाड़ी गेट उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्र में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक, एल ब्लाक शास्त्रीनगर, पुराना आरटीओ, खड़ौली बाईपास उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर दाे बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।