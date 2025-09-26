क्या आप भी अपना बिजली बिल करना चाहते हैं कम? सरकार की इस योजना का उठाए लाभ

मेरठ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सोलर रूफ टाप लगाने के लिए सेवा पर्व मनाया जा रहा है। प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है जिससे बिजली बिल में भारी बचत होगी। एक किलोवाट क्षमता पर 45 हजार तक की सब्सिडी मिलेगी। शहर के कई इलाकों में आज बिजली बाधित रहेगी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। पी एम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक सोलर रूफ टाप लगाने हेतु सेवा पर्व मनाया जा रहा है। पविविनिलि की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।

इससे बिजली बिल में भारी बचत का लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने हेतु, प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सब्सिडी यूपी नेडा और केंद्र सरकार द्वारा भी सब्सिडी दी जा रही है। संयोजन हेतु नेट मीटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। एक किलोवाट क्षमता सोलर रूफ टाप लगावाने पर 45 हजार, दो किलोवाटर पर 90 हजार और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता सोलर रूफ टाप लगवाने पर एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी दी रही है।