मेरठ में सिख स्टूडेंट से मारपीट कर पगड़ी खींची, धमकी भरे मैसेज भेज, 5 नामजद और 4 अज्ञात छात्रों पर केस
सनातन धर्म इंटर कालेज में एक सिख छात्र के साथ मारपीट और उसकी पगड़ी उतारने का मामला सामने आया है। घटना में जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। सनातन धर्म इंटर कालेज में सिख छात्र से मारपीट और उसकी पगड़ी उतारने का मामला सामने आया है। उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। छात्र के पिता ने थाना सदर बाजार में पांच नामजद और चार अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
जगदेव सिंह ने बताया कि उनका बेटा सनातन धर्म इंटर कालेज सदर में कक्षा 12 का छात्र है। स्कूल में छात्रों का एक गुट आए दिन उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करता है। जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है।
16 अक्टूबर को कक्षा 12 के पांच छात्रों ने मारपीट के बाद उसकी पगड़ी उतारकर बाल भी खींचे। आरोप है कि कालेज के प्रिंसिपल व शिक्षकों को घटना की जानकारी है लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपित छात्र फोन कर आपत्तिजनक मैसेज भी भेज रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि-‘वह कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए आते-जाते समय उन्हें नमस्ते किया करे।
’ जगदेव सिंह की तहरीर पर सदर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। इंटर कालेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने बताया कि मारपीट मामले में विद्यालय प्रशासन ने घटना के बाद आरोपित छात्र के विद्यालय आने पर रोक लगा दी थी। आरोपित ने माफी मांगते हुए ऐसी गलती नहीं होने का लिखित में आश्वासन दिया है।
