जागरण संवाददाता, मेरठ। जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर तक नागरिकों को खुद ही जनगणना पोर्टल पर स्वगणना करके अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी दर्ज करने का मौका दिया जा रहा है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों के जागरूकता प्रयास अब असर दिखा रहे हैं।

मेरठ जनपद में शनिवार तक 55 हजार से ज्यादा लोगों ने स्वगणना या तो पूरी कर ली थी अथवा वे इसे पूरा करने में जुटे थे। इस संख्या ने मेरठ को प्रदेश के 75 जनपदों की सूची में 38वे स्थान पर पहुंचा दिया है। पिछले दिनों जनपद की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहीं शनिवार को टाउन हाल में नगर निगम क्षेत्र के प्रगणकों, सुपरवाइजरों, नोडल अधिकारी, फील्ड ट्रेनरों के मोबाइल में जनगणना एप डाउनलोड कराया गया।

जिला जनगणना अधिकारी जिलाधिकारी डाॅ. वी के सिंह, जिला नोडल अधिकारी एडीएम वित्त कुंवर वीरेंद्र मौर्य तथा जिला प्रभारी शिवकुमार ने बताया कि स्वगणना के लिए जनपद के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रगणक भी घर घर पहुंचकर लोगों को फार्म उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आम जनता आसानी से स्वगणना के 40 प्रश्नों का उत्तर उसमें दर्ज कर सके। शनिवार को जारी की गई प्रदेश के 75 जनपदों की स्वगणना पूरी करने वाले परिवारों की संख्या के मुताबिक मेरठ जनपद में 55 हजार से ज्यादा परिवार स्वगणना का कार्य या तो पूरा कर चुके थे अथवा वे उसमें जुटे थे।