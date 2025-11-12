Language
    हरियाणा-हिमाचल समेत उत्तराखंड का बॉर्डर सील, मेरठ जाने वाली रैपिड पर रखी जा रही नजर; पुलिस अलर्टी

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:16 AM (IST)

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ जोन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंतरराज्यीय सीमाओं पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। साइबर और इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सघन चेकिंग चल रही है। पुलिस ने काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की और पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर लगे बुलेट को सीज किया।

    सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट कमिश्नरी के पास सिओ सिविल लाइन ने पुलिस से आने जाने वाले वहनों को रोककर कराई चेकिंग ---जागरण


    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली ब्लास्ट और मेरठ जोन से आतंकी कनेक्शन के जुड़ाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। साइबर और इंटरनेट मीडिया पर रखी जा रही है। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि अलग अलग प्वाइंट्स पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है।

    अंतरप्रदेशीय और अंतरजनपदीय सीमाओं पर बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस मित्र साइबर मित्र इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रख रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर सघन चेकिंग कराई जा रही है। एटीएस और एसटीएफ भी अपने स्तर से अभियान चला रही है। कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों को भी देखा जा रहा है।

    संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। एडीजी ने कहा कि नागरिक बाहर आकर सारी सुचनाएं दे रहे हैं। सूचना देने वाले के नाम को गोपनीय रखा जाएगा। अपने आसपास किराए पर रहने वाले लोगों को संदिग्ध देखने पर यूपी-112 पर काल की सूचनाएं दी। एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि मेरठ ज़ोन की सीमा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड से मिलती है।

    एक दूसरे राज्यों के अधिकारियों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने डाग स्क्वाड से सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। सभी माल और सिनेमा हाल में भी चेकिंग कराई गई। होटलों में रुके लोगों की भी जानकारी जुटाने के पुलिस को आदेश दिए गए।

    एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि साइबर की टीम इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रख रही है। रैपिड स्टेशन पर भी पुलिस की संघन चेकिंग की जा रही है। संबंधित थाना पुलिस को भी रैपिड स्टेशन पर भेजा गया। साथ ही एसएसबी से भी संवाद बनाकर स्टेशन की जांच की जा रही है।

    आरएएफ के जवान की थार और व्यापारी की फारच्यूनर से उतारी काली फिल्म 

    पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने सिविल लाइन सीओ अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। 11 बजे से दो बजे तक चले अभियान में करीब सौ से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई हुई है। सभी लग्जरी वाहनों की काली फिल्म उतारी गई। पल्लवपुरम के व्यापारी अनिल चौधरी काली फिल्म लगाकर फारच्यूनर से कोर्ट जा रहे थे। उनकी गाडी से काली फिल्म उतारी गई है। उसके बाद आरएएफ जवान थार पर काली फिल्म लगाकर चल रहा था।

    पुलिस ने उसे रोक लिया। उसकी कार से काली फिल्म उतारी गई। कुछ देर तक स्टाफ की बात कहकर चिल्लाता रहा। सीओ के समझाने पर ही मामला शांत हुआ। इसी तरह से 24 बुलेट चेक की गई, जिनमें नौ पर साइलेंस से पटाखों की आवाज की जा रही थी। पुलिस ने सभी का चालान कर सीज कर दी। इसी तरह से 20 लग्जरी वाहनों से काली फिल्म उतारी गई।

    सभी फोन पर सीओ से फोन पर सिफारिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने किसी का फोन रिसीव ही नहीं किया। तीन घंटे के चेकिंग अभियान में वहां से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन को रोका गया है। जातिगत स्टीकर लगाकर चलने वाले 44 वाहनों को चालान किया गया है। एडीजी ने बताया कि इस तरह से अभियान चलाकर ही चेकिंग की जाए, ताकि प्रत्येक पर कार्रवाई की जाए।