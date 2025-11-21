Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ की कक्षा-नौ की छात्रा ने सुझाया कचरे की समस्या हल... अब वाराणसी में करेंगी प्रतिभा का प्रदर्शन

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    मेरठ के डीएन इंटर कॉलेज में 53वीं मंडलीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी-2025 का समापन हुआ। मुख्य विषय 'विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत' रहा। प्रदर्शनी में मेरठ जिले के बाल वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कई प्रथम स्थान पर रहे। विजेताओं को स्मृति चिह्न और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    डीएन इंटर कालेज रेलवे रोड में आयोजित 53वीं मंडलीय विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि प्रवीण भड़ाना व संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल के साथ विजेता बाल वैज्ञानिक। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लाखों लोगों के लिए प्रतिदिन मुसीबत का सबब बने कचरे की समस्या के निस्तारण को लेकर 53वीं मंडलीय विज्ञान प्रदर्शनी में राजकीय हाईस्कूल कुनकुरा मेरठ की कक्षा नौ की बेटी गुनगुन ने अपने माडल से निर्णायकों समेत सभी का ध्यान खींचा। छात्रा ने अपने माडल के माध्यम से वाई-फाई डस्टबिन, ई-वेस्ट एटीएम, वेस्ट सेगरिगेशन व बेस्ट सेगरिगेटेड मशीन बनाकर जूनियर वर्ग (स्थिर) में प्रथम स्थान पाया। अब यह होनहार छात्रा राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    89 R

    गुनगुन की तरह ही हरित ऊर्जा पर माडल बनाकर आर्य कन्या इंटर कालेज मेरठ की छात्रा रिमझिम भी अव्वल रही। जूनियर वर्ग स्थिर में मेरठ की बेटियों ने ही अपने माडलों से मेरठ मंडल में सभी सात उप विषयों में प्रथम स्थान पाया है। इनमें चिर स्थायी कृषि, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, मनोरंजक गणितीय माडलिंक, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे उप विषय शामिल है।

    मंडल स्तरीय बाल विज्ञानी प्रदर्शनी का समापन
    डीएन इंटर कालेज में चल रही तीन दिवसीय मंडल स्तरीय बाल विज्ञानी प्रदर्शनी का गुरुवार को समापन हो गया। सात उप विषयों में बनाए माडल में 11 बाल विज्ञानियों व अध्यापक वर्ग में छह शिक्षिकाएं प्रथम स्थान पर रहे। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि व क्षेत्रीय मंत्री भाजपा युवा मोर्चा प्रवीण भड़ाना, संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल, डीएन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. सुशील कुमार सिंह, सेठ बीके माहेश्वरी कन्या इंटर कालेज की प्रधानाचार्य डा. नीलम सिंह, केके इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. संत कुमार वर्मा, सीता भारती के गौरव पाठक व प्रधानाचार्य खजूरी अरुण कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

    मंडलीय विज्ञान प्रदर्शनी में मेरठ के बाल विज्ञानी व शिक्षिकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग स्थिर में बाल वैज्ञानिकों ने सभी सात उप विषयों में प्रथम स्थान व जूनियर कार्यकारी में सात में से चार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, अध्यापक वर्ग में सात में से छह में शिक्षिकाओं ने प्रथम स्थान पाया।

    राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 16 से 19 दिसंबर तक वाराणसी में
    डा. युवराज शर्मा ने बताया कि प्रथम स्थान पाने वाले सभी बाल विज्ञानी व शिक्षक अब 16 से 19 दिसंबर तक पीएमश्री राजकीय क्वींस इंटर कालेज वाराणसी में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रतिभाग करेंगे। सभी विजेताओं प्रथम स्थान व द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वालों को अतिथियों ने स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। संचालन जनक अरोरा व हरेंद्र चौधरी ने किया।

    जूनियर वर्ग स्थिर में यह बाल विज्ञानी रहे प्रथम
    चिरस्थायी कृषि में प्रथम हिना राजकीय हाईस्कूल उलधन मेरठ, कचरा प्रबंधन में प्रथम गुनगुन राजकीय हाईस्कूल कुनकुरा मेरठ, हरित ऊर्जा में प्रथम रिमझिम आर्य कन्या इंटर कालेज मेरठ, उभरती हुई प्रौद्योगिकी में प्रथम यशमी राजकीय हाईस्कूल पीपलीखेड़ा, मनोरंजक गणितीय माडलिंक में प्रथम साक्षी राजकीय हाईस्कूल कुनकुरा मेरठ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में प्रथम वंश राजकीय इंटर कालेज पूठखास व जल संरक्षण एवं प्रबंधन में प्रथम स्थान पर सानिया राजकीय कन्या इंटर कालेज किठौर मेरठ रहीं।

    जूनियर वर्ग कार्यकारी में यह बाल विज्ञानी रहे अव्वल
    चिरस्थायी कृषि में प्रथम अमन राजकीय हाईस्कूल गोविंदपुर मेरठ, कचरा प्रबंधन में प्रथम नशरा खान सेंट जोसेफ इंटर कालेज सरधना मेरठ, हरित ऊर्जा में प्रथम सोफिया राजकीय हाईस्कूल पीपलीखेड़ा मेरठ, उभरती हुई प्रौद्योगिकी में प्रथम रितिका कश्यप राजकीय कन्या इंटर कालेज विजयनगर गाजियाबाद, मनोरंजक गणितीय माडलिंक में प्रथम अर्शी राजकीय कन्या इंटर कालेज किठौर मेरठ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में प्रथम तनुपाल राजकीय कन्या इंटर कालेज विजयनगर गाजियाबाद व जल संरक्षण एवं प्रबंधन में प्रथम प्रिया संविलियन विद्यालय सूजापुर बुलंदशहर रही।

    सीनियर वर्ग कार्यकारी में यह बाल विज्ञानी रहे प्रथम
    चिरस्थायी कृषि में प्रथम स्वाति राजकीय कन्या इंटर कालेज विजयनगर गाजियाबाद, कचरा प्रबंधन में प्रथम अलीशा एमएस इंटर कालेज सिकंदराबाद बुलंशहर, हरित ऊर्जा में प्रथम मनीषा राजकीय कन्या इंटर कालेज विजयनगर गाजियाबाद, उभरती हुई प्रौद्योगिकी में प्रथम मीनाक्षी एकेपी कालेज हापुड़, मनोरंजक गणितीय माडलिंक में प्रथम शिवानी अमर सिंह इंटर कालेज लखावटी बुलंदशहर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में प्रथम अदिबा आरिफ एकेपी इंटर कालेज हापुड़ व जल संरक्षण एवं प्रबंधन में प्रथम खुशी राजकीय कन्या इंटर कालेज विजयनगर गाजियाबाद रही।

    अध्यापक वर्ग में यह रहे प्रथम
    मनोरंजक गणितीय माडलिंक में शिक्षिका शशी राठी यूपीएस दरियापुर बुलंदशहर, कचरा प्रबंधन में किरन कुमारी राजकीय हाईस्कूल नानू मेरठ, उभरती हुई प्रौद्योगिकी में शीतल देवल राजकीय हाईस्कूल कुढला मेरठ, चिर स्थायी कृषि में गरिमा त्यागी राजकीय हाईस्कूल उलधन मेरठ, हरित ऊर्जा में प्रीति सिंह राजकीय हाईस्कूल धनवाली मेरठ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुमन लता वर्मा राजकीय हाईस्कूल पीपलीखेड़ा मेरठ व जल संरक्षण एवं प्रबंधन में शिक्षिका मुक्ता भटनागर राजकीय हाईस्कूल गोविंदपुर मेरठ प्रथम रहीं।