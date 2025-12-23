कड़ाके की ठंड के चलते मेरठ के स्कूलों में अवकाश, अब सीधे 29 दिसंबर को खुलेंगे विद्यालय

जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की ठंड एवं कोहरे के चलते जिला-प्रशासन ने जिले के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अब 26 दिसंबर तक और अवकाश की घोषणा कर दी है। इससे पूर्व जिला-प्रशासन ने 22 व 23 दिसंबर का अवकाश घोषित किया था।ठंड से राहत न मिलने पर यह अवकाश और बढ़ाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी बोर्ड के विद्यार्थियों का 24 से 26 दिसंबर तक अवकाश रहेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करेंगे। साथ ही 25 दिसंबर को क्रिसमस एवं 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती का अवकाश घोषित है।