कड़ाके की ठंड के चलते मेरठ के स्कूलों में अवकाश, अब सीधे 29 दिसंबर को खुलेंगे विद्यालय
मेरठ में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने नर्सरी से आठवीं तक के सभी स्कूलों को 26 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। पहले 22 और 23 दिसं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की ठंड एवं कोहरे के चलते जिला-प्रशासन ने जिले के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अब 26 दिसंबर तक और अवकाश की घोषणा कर दी है। इससे पूर्व जिला-प्रशासन ने 22 व 23 दिसंबर का अवकाश घोषित किया था।ठंड से राहत न मिलने पर यह अवकाश और बढ़ाया गया है।
बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी बोर्ड के विद्यार्थियों का 24 से 26 दिसंबर तक अवकाश रहेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करेंगे। साथ ही 25 दिसंबर को क्रिसमस एवं 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती का अवकाश घोषित है।
जबकि 28 दिसंबर को रविवार है। ऐसे में अब विद्यालय 29 दिसंबर को खुलेंगे। वहीं, कक्षा नौ से बारहवीं तक की कक्षाएं सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूर्व की भांति संचालित होती रहेंगी। बीएसए ने जिला-प्रशासन के आदेश का सभी प्रधानाध्यापकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
