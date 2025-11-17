'SIR Form नहीं भरा तो देश में हमारी पहचान नहीं रहेगी', सपा की बैठक में वक्ताओं ने चेताया
मेरठ में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर अभियान के तहत गणना प्रपत्र भरवाने के लिए बैठक की। वक्ताओं ने प्रपत्र भरने के महत्व पर जोर दिया, अन्यथा अस्तित्व खतरे में बताया। विधायक अंसारी ने 4 दिसंबर तक काम पूरा करने का आह्वान किया। बिहार में वोट कटने से गठबंधन की हार का हवाला दिया गया। युवाओं को फार्म भरने में मदद के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके लिए उन्हें पारिश्रमिक मिलेगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड स्थित एम शादी महल मंडप में समाजवादी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान अन्तर्गत गणना प्रपत्र भरवाने को लेकर बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने चेताया कि यदि गणना प्रपत्र नही भरा त हमारा कोई अस्तित्व नही रहा। देश में हमारी कोई पहचान नही रहेगी।
शहर विधायक रफीक अंसारी ने कहा सभी लोग अपने अपने घरों और मोहल्लों की जिम्मेदारी लें तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। चार दिसंबर तक हमें पूरे जी जान इस काम में जुट जाना होगा। इस अभियान के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा। इस संंबंध में अपने दस्तावेज तैयार रखें। उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक संगठनों से अपील की कि जो कम पढ़ लिखे हैं उनके फार्म भरवाने में सहयोग करें। मंच से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाए।
रहीसुद्दीन और अल्ताफ ने कहा कि बिहार में 70 लाख वोट कटने के कारण ही इंडिया गठबंधन काे हार का मुंह देखना पड़ा। लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है। समाज के पढ़े लिखे युवकों को लोगों के फार्म भरवाने की जिम्मेदारी दी जाए। उन्हें इसके लिए पांच रुपये प्रति फार्म का पारिश्रमिक भी मिलेगा।
अध्यक्षता करते हुए मुफ्ती सैय्यद ने कहा कि हम आलस्य के चलते अपने जरूरी कागज दुरुस्त नहीं कराते। सरकार ने एक तरह से हमें मौका दिया है कि हम अपने दस्तावेज ठीक करा लें। जिससे भविष्य में हमें परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर काजी डा. जैनुस सालिकीन, जिला अध्यक्ष सपा जिला अध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी, महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी, पार्षद नूर आलम, सईद सज्जू आदि उपस्थित रहे।
