'SIR Form नहीं भरा तो देश में हमारी पहचान नहीं रहेगी', सपा की बैठक में वक्ताओं ने चेताया

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड स्थित एम शादी महल मंडप में समाजवादी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान अन्तर्गत गणना प्रपत्र भरवाने को लेकर बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने चेताया कि यदि गणना प्रपत्र नही भरा त हमारा कोई अस्तित्व नही रहा। देश में हमारी कोई पहचान नही रहेगी।

शहर विधायक रफीक अंसारी ने कहा सभी लोग अपने अपने घरों और मोहल्लों की जिम्मेदारी लें तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। चार दिसंबर तक हमें पूरे जी जान इस काम में जुट जाना होगा। इस अभियान के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा। इस संंबंध में अपने दस्तावेज तैयार रखें। उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक संगठनों से अपील की कि जो कम पढ़ लिखे हैं उनके फार्म भरवाने में सहयोग करें। मंच से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाए।



रहीसुद्दीन और अल्ताफ ने कहा कि बिहार में 70 लाख वोट कटने के कारण ही इंडिया गठबंधन काे हार का मुंह देखना पड़ा। लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है। समाज के पढ़े लिखे युवकों को लोगों के फार्म भरवाने की जिम्मेदारी दी जाए। उन्हें इसके लिए पांच रुपये प्रति फार्म का पारिश्रमिक भी मिलेगा।