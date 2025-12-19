Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में दो कार सवारों में चले लठ, इतना बढ़ गया मामला... दोनों ने एक-दूसरे की गाड़ी के शीशे कर दिए चकनाचूर

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    कंकरखेड़ा के राम नगर मोल्ले में साइड न मिलने पर दो कार सवारों के बीच विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद लठबाजी हुई और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दू ...और पढ़ें

    Hero Image

    रामनगर में पथराव के बाद शीशे टूटी कार कंकरखेड़ा थाने में खड़ी। जागरण।


    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा के राम नगर मोल्ले में साइड न मिलने पर दोनों कार के चालकों के बीच गाली गलौज के बाद लठबाजी हो गई। मामला इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे की कार पर ईंट पत्थर फेंकर शीशे चकनाचूर कर दिए। जिससे मौके पर हंगामा हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र मेमं रामनगर निवासी दीपक चौहान अपनी पत्नी के साथ किसी काम से कार में सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच दूसरी कार सवार अजय सागर निवासी मंगलपुरी कंकरखेड़ा भी पहुंच गया। कार की साइड न मिलने पर दोनों कार के चालकों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। दीपक अौर अजय अपनी कार से उतरे और एक दूसरे से खींचतान कर दी। जिसमें दोनों के चेहरे पर चोट लगी।

    राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। मगर, दोनों पक्ष एक दूसरे की गलती बताने में लगे हुए थे। इसी बीच दोनों ने सड़क से ईंट पत्थर उठाकर एक दूसरे कारों पथराव कर दिया, जिसमें दोनों की कारों के शीशे चकनाचूर हो गए। पथराव की सूचना पर कंकरखेड़ा थाने की कस्बा चौकी प्रभारी विनीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी की। जिसके बाद पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को कारों समेत थाने ले गए।

    थाने में पहुंचने के आधा घंटे बाद ही दोनों पक्ष आपस में समझौते पर राजी हो गए। जिसके बाद दोनों पक्षों ने लिखित समझौता पत्र लिखकर पुलिस को सौंपा। मगर, पुलिस ने पहले मारपीट, फिर पथराव कर कारों के शीशे तोड़ने के मामले में समझौता पत्र को नहीं माना और अपनी ओर से मारपीट की धारा में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं दोनों की कार भी पुलिस ने सीज कर दी। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि पुलिस ने दोनों कार सीज कर दोनों आरोपितों पर केस दर्ज किया है।