यूपी में 17 करोड़ की लागत से इन 5 मार्गों की बदलेगी सूरत, शुरू होगा सड़क चौड़ीकरण का काम

मेरठ के सिवालखास में पांच मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। अश्वनी त्यागी और धर्मेंद्र भारद्वाज के प्रयासों से यह संभव हुआ। जर्जर सड़कों के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। शासन ने लोक निर्माण विभाग को जल्द ही धन आवंटित करने का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। सिवालखास के पांच प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। विधान परिषद सदस्य अश्वनी त्यागी और धर्मेंद्र भारद्वाज के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो जाएगा।

सड़कें लंबे समय से जर्जर थीं और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर दोनों विधान परिषद सदस्यों ने लगभग पांच महीने पहले शासन को विस्तृत प्रस्ताव भेजे थे। अब उन्हें स्वीकृति मिल गई है।

इन सभी मार्गों के निर्माण के लिए जल्द ही शासन से लोक निर्माण विभाग को धनराशि मिल जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्रीय निरीक्षण में समस्या देखी थी। इसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से विभाग व मुख्यमंत्री तक मांग रखी। विधिवत प्रस्ताव भेजा जिससे स्वीकृति मिल गई।