मेरठ में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो से टकराई स्कूटी; चालक की मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर के शिव चौक पर तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से टकरा गई। इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे स्वजन बिना कार्रवाई के शव अपने साथ ले गए। थाने पर कोई तहरीर नहीं दी है।

