मेरठ में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो से टकराई स्कूटी; चालक की मौत
मेरठ में तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो से टकरा गई। जिससे स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना शहर के बाहरी इलाके में हुई। स्वजन बिना कार्रवाई के शव अपने साथ ले गए। थाने पर कोई तहरीर नहीं दी है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर के शिव चौक पर तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से टकरा गई। इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे स्वजन बिना कार्रवाई के शव अपने साथ ले गए। थाने पर कोई तहरीर नहीं दी है।
गगन एंक्लेव निवासी अशोक स्कूटी से बुधवार दोपहर गाजियाबाद से लौट रहे थे। शिव चौक पर कार से बचने के प्रयास में उनकी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से टकरा गई। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जेब से मिले कागजातों के आधार पर पुलिस ने स्वजनों को सूचना दी। अस्पताल पहुंचे स्वजनों ने किसी भी कार्रवाई से इंकार कर दिया। सीओ कैंट नवीना शुक्ल ने बताया कि शव को स्वजनों को सौंप दिया गया है।
