Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Ring Road: मेरठ में आटउटर की तरह इनर रिंग रोड भी बनेगी? नितिन गडकरी ने दिया हिंट

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    राज्यसभा में डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने एनएचएआइ से मेरठ में रिंग रोड बनाने की गुहार लगाई, जिस पर नितिन गडकरी ने विचार करने का आश्वासन दिया। मेरठ में ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रिंग रोड के निर्माण के लिए डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने राज्यसभा में मांग रखी कि जाम के समाधान के लिए आटउटर रिंग रोड की तरह इनर रिंग रोड का भी निर्माण एनएचएआइ को करना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि वह विचार करेंगे और इस संबंध में परीक्षण कराएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ- बुलंदशहर-हापुड़ हाईवे से जुर्रानपुर रेलवे लाइन, दिल्ली रोड होते हुए दून बाईपास तक रिंग रोड के लिए 2012 से अधूरा ओवरब्रिज हवा में लटका हुआ है। 2011 में शिलान्यास के समय समझौता हुआ था कि जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण खरीदकर देगा। जमीन खरीद के बाद पीडब्ल्यूडी को सड़क बनानी थी।

    रेलवे को ओवरब्रिज बनाना था। रेलवे ने ओवरब्रिज बनाकर दे दिया, लेकिन विकास प्राधिकरण ने जमीन नहीं खरीदी। तब से ओवरब्रिज हवा में लटका हुआ है। हाल ही में शासन स्तर पर वार्ता हुई कि 100 करोड़ रुपये प्राधिकरण देगा और 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे ताकि जमीन की खरीद हाे सके। इस पर भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।