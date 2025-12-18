UP Ring Road: मेरठ में आटउटर की तरह इनर रिंग रोड भी बनेगी? नितिन गडकरी ने दिया हिंट

जागरण संवाददाता, मेरठ। रिंग रोड के निर्माण के लिए डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने राज्यसभा में मांग रखी कि जाम के समाधान के लिए आटउटर रिंग रोड की तरह इनर रिंग रोड का भी निर्माण एनएचएआइ को करना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि वह विचार करेंगे और इस संबंध में परीक्षण कराएंगे।

मेरठ- बुलंदशहर-हापुड़ हाईवे से जुर्रानपुर रेलवे लाइन, दिल्ली रोड होते हुए दून बाईपास तक रिंग रोड के लिए 2012 से अधूरा ओवरब्रिज हवा में लटका हुआ है। 2011 में शिलान्यास के समय समझौता हुआ था कि जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण खरीदकर देगा। जमीन खरीद के बाद पीडब्ल्यूडी को सड़क बनानी थी।