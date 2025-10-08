यूपी के इस जिले में रिंग रोड के लिए खरीदी जाएगी 15 हेक्टेयर जमीन, PWD ने भेज दिया लेटर

मेरठ में हापुड़ रोड से दिल्ली-दून बाईपास तक रिंग रोड बनाने के लिए भूमि खरीद जल्द शुरू होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजा है जो 15 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। इस परियोजना के लिए 162 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें से 100 करोड़ रुपये मेडा और 62 करोड़ रुपये शासन देगा। रिंग रोड 24 मीटर चौड़ी बनेगी जिसके दोनों तरफ अतिरिक्त जमीन आरक्षित रहेगी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड से दिल्ली रोड हाेते हुए दिल्ली-दून बाईपास तक रिंग रोड बनाने के लिए भूमि खरीद अब शुरू हो जाएगी। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने बोर्ड बैठक में हुए निर्णय के आधार पर बुधवार को पीडब्ल्यूडी को पत्र भेज दिया है। अब भूमि की खरीद पीडब्ल्यूडी करेगा जिसके लिए 100 करोड़ रुपये मेडा देगा जबकि 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे।

रिंग रोड निर्माण के लिए 15 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। सुंदरा पूठा और रिठानी गांव से 2.7 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी जबकि गूमी, बुढेड़ा जाहिदपुर व जुर्रानपुर गांव से 12 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। पहले दो गांवों से जमीन खरीदने पर लगभग 21 करोड़ रुपये और बाकी तीन गांवों से जमीन खरीदने पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही निबंधन आदि शुल्क मिलाकर कुल 162 करोड़ रुपये बैनामा प्रक्रिया में खर्च होंगे।

इसके लिए 100 करोड़ रुपये मेडा अपने कोष से देगा जबकि 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे। रिंग रोड के लिए एलाइनमेंट सर्वे पूर्ण हो गया है। रिंड रोड 24 मीटर चौड़ी बनेगी। भविष्य में चौड़ाई बढ़ाने के लिए दोनों तरफ 10-10 मीटर जमीन आरक्षित कर दी जाएगी।