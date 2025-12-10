Meerut : शहर का प्रमुख बाजार भी सुरक्षित नहीं, सरेआम व्यापारी की बहन पर अशोभनीय टिप्पणी, कार में तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर का प्रमुख बाजार आबूलेन भी सुरक्षित नहीं रह गया है। मंगलवार को स्कूटी सवार छात्रों ने साथियों संग मिलकर आबूलेन में सरेबाजार अराजकता की। बहन के साथ कार में जा रहे व्यापारी से मारपीट और कार में तोड़फोड़ की। किसी ने अराजकता का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। । पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की पहचान की है।

इनमें दो छात्र आइआइएमटी कालेज के हैं। देर रात पुलिस ने मुख्य आरोपित मुकुल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। गंगानगर निवासी व्यापारी का आबूलेन बाजार में कारोबार हैं। व्यापारी दोपहर ढाई बजे शास्त्रीनगर स्थित कालेज से अपनी बहन को लेकर कार से कारोबार स्थल के लिए निकले। कचहरी से आबूनाला पटरी से बेगमपुल की तरफ जा रहे थे। दयानंद अस्पताल के पास व्यापारी की कार से एक स्कूटी को साइड लग गई। स्कूटी सवार छात्रों ने व्यापारी की बहन पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी।

व्यापारी ने इसका विरोध किया तो स्कूटी सवार छात्रों ने अपने दोस्तों को बुला लिया। छात्रों ने निशांत सिनेमा के पास कार को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद हुंडई एजेंसी के समीप कार को रोककर व्यापारी से मारपीट की गई। युवक कार के बोनेट पर चढ़ गए और शीशे भी तोड़ दिए। पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर स्कूटी सवार अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता सुनील शर्मा का कहना है कि उन्हेे इस प्रकरण की जानकारी नही है।