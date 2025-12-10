Meerut : शहर का प्रमुख बाजार भी सुरक्षित नहीं, सरेआम व्यापारी की बहन पर अशोभनीय टिप्पणी, कार में तोड़फोड़
मेरठ में शहर के प्रमुख बाजार में एक रेस्टोरेंट स्वामी की बहन के साथ सरेआम बदसलूकी की गई और उनकी कार में तोड़फोड़ की गई। घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर का प्रमुख बाजार आबूलेन भी सुरक्षित नहीं रह गया है। मंगलवार को स्कूटी सवार छात्रों ने साथियों संग मिलकर आबूलेन में सरेबाजार अराजकता की। बहन के साथ कार में जा रहे व्यापारी से मारपीट और कार में तोड़फोड़ की। किसी ने अराजकता का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। । पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की पहचान की है।
इनमें दो छात्र आइआइएमटी कालेज के हैं। देर रात पुलिस ने मुख्य आरोपित मुकुल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। गंगानगर निवासी व्यापारी का आबूलेन बाजार में कारोबार हैं। व्यापारी दोपहर ढाई बजे शास्त्रीनगर स्थित कालेज से अपनी बहन को लेकर कार से कारोबार स्थल के लिए निकले। कचहरी से आबूनाला पटरी से बेगमपुल की तरफ जा रहे थे। दयानंद अस्पताल के पास व्यापारी की कार से एक स्कूटी को साइड लग गई। स्कूटी सवार छात्रों ने व्यापारी की बहन पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी।
व्यापारी ने इसका विरोध किया तो स्कूटी सवार छात्रों ने अपने दोस्तों को बुला लिया। छात्रों ने निशांत सिनेमा के पास कार को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद हुंडई एजेंसी के समीप कार को रोककर व्यापारी से मारपीट की गई। युवक कार के बोनेट पर चढ़ गए और शीशे भी तोड़ दिए। पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर स्कूटी सवार अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता सुनील शर्मा का कहना है कि उन्हेे इस प्रकरण की जानकारी नही है।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि रोडरेज के मामले में स्कूटी सवार युवकों ने साथी बुलाकर आबूलेन में कार सवार के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की गई। वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान कर ली गई है। सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अराजकता का नंगा नाच होता रहा, किसी ने नहीं किया विरोध
जागरण संवाददाता, मेरठ। आबूलेन बाजार में पुलिस चौकी से महज 250 मीटर दूर अराजकता का नंगा नाच होता रहा लेकिन कोई विरोध करने का साहस नहीं जुटा सका। या तो बेगमपुल चौकी पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है अथवा वह इसे अपराध की श्रेणी में ही नहीं रख रही। कार चाहे जो हो, लेकिन स्कूटी सवार बेखौफ छात्रों ने कार में बैठी व्यापारी की बहन पर अशोभनीय टिप्पणी की। कार सवार ने बेगमपुल चौकी पुलिस को घटना की सूचना देने का प्रयास किया लेकिन हमलावर कार की खिड़की पर आकर हंगामा करने लगे। इसके बाद कार सवार भाई-बहन करीब एक किमी दूर फव्वारा चौक पहुंच गए। हमलावर भी वहां तक पहुंच गए और भीड़ के सामने ही भाई को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा। वाहनों में सवार लोग उन्हें रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे।
