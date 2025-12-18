IAS संतोष वर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने मेरठ क्यों पहुंचे लोग? कठोर कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, मेरठ। महिलाओं के प्रति अपमानजनक एवं जातिगत विद्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें मेरठ से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेरठ निवासी व भाजपा नेता सुनील भराला ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की तरह संघर्ष करना आवश्यक है।