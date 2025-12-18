IAS संतोष वर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने मेरठ क्यों पहुंचे लोग? कठोर कार्रवाई की मांग
राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने जंतर-मंतर पर आइएएस संतोष वर्मा के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया, जिसमें मेरठ से भी लोग शामिल हुए। भाजपा नेता सुनील भराला ने कहा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। महिलाओं के प्रति अपमानजनक एवं जातिगत विद्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें मेरठ से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेरठ निवासी व भाजपा नेता सुनील भराला ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की तरह संघर्ष करना आवश्यक है।
कहा कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी की है। उनका बयान पूरे देश में जातीय वैमनस्य फैला सकता है। उन्होंने आइएएस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अनुराग गौड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश परशुराम सेना के अध्यक्ष सोनू पंडित, मेरठ परशुराम स्वाभिमान सेना के जिला मंत्री मोंटी,विशाल भारद्वाज, नीलम पांडेय पहुंचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।