UP IGRS: आठ से 11 नवंबर तक डाउन रहेगा सर्वर, नहीं होंगी रजिस्ट्री

जागरण संवाददाता, मेरठ। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आनलाइन पोर्टल आइजीआरएस से अन्य पोर्टल पर तब्दील करने को लेकर चार दिन तक सर्वर डाउन रहेगा। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने बताया कि आठ से 11 नवंबर तक यह काम चलेगा। जिस कारण आनलाइन काम नहीं होगा और रजिस्ट्री भी नहीं होगी। वहीं, निबंधक कार्यालयों में भी पंजीकरण का कार्य नहीं किया जा सकेगा।