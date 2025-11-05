Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP IGRS: आठ से 11 नवंबर तक डाउन रहेगा सर्वर, नहीं होंगी रजिस्ट्री

    By Sarvendra Pundir Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    मेरठ में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर 8 से 11 नवंबर तक डाउन रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के अनुसार, आइजीआरएस पोर्टल में बदलाव के कारण ऑनलाइन कार्य और रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इस अवधि में निबंधक कार्यालयों में पंजीकरण का कार्य भी स्थगित रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आनलाइन पोर्टल आइजीआरएस से अन्य पोर्टल पर तब्दील करने को लेकर चार दिन तक सर्वर डाउन रहेगा। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने बताया कि आठ से 11 नवंबर तक यह काम चलेगा। जिस कारण आनलाइन काम नहीं होगा और रजिस्ट्री भी नहीं होगी। वहीं, निबंधक कार्यालयों में भी पंजीकरण का कार्य नहीं किया जा सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें