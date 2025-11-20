Language
    यूपी में रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने के लिए बन रहा संपर्क मार्ग, इसी महीने बन जाएगी दीवार

    By Vinay Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    मेरठ में रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले 825 मीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सेना द्वारा 30 नवंबर तक दीवार बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इस मार्ग के बनने से रेलवे रोड और बागपत रोड के बीच आवागमन सुलभ हो जाएगा, जिससे लोगों को लंबा रास्ता तय करने से मुक्ति मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले 825 मीटर लंबे संपर्क मार्ग को लेकर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 30 नवंबर तक सेना की ओर दीवार बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर प्रथम सप्ताह में संपर्क मार्ग पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा।

    संपर्क मार्ग पर समतलीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सैन्य क्षेत्र की तरफ दीवार बनाने का कार्य जारी है। निर्माण कार्य के चलते दोनों ओर से संपर्क मार्ग को फिलहाल बंद किया गया है। संपर्क मार्ग की मांग लंबे अर्से से की जा रही थी।

    इसके बनने से रेलवे रोड व बागपत रोड के बीच आवागमन सुलभ हो जाएगा। इसके बनने से पहले वाहनों को रेलवे रोड चौराहा दिल्ली रोड, फुटबाल चौक से होते हुए बागपत रोड के लिए जाना पड़ता है। सेना की ओर से दीवार बनाने के बाद सड़क निर्माण की जाएगी।