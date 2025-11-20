यूपी में रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने के लिए बन रहा संपर्क मार्ग, इसी महीने बन जाएगी दीवार

जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले 825 मीटर लंबे संपर्क मार्ग को लेकर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 30 नवंबर तक सेना की ओर दीवार बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर प्रथम सप्ताह में संपर्क मार्ग पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा।

संपर्क मार्ग पर समतलीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सैन्य क्षेत्र की तरफ दीवार बनाने का कार्य जारी है। निर्माण कार्य के चलते दोनों ओर से संपर्क मार्ग को फिलहाल बंद किया गया है। संपर्क मार्ग की मांग लंबे अर्से से की जा रही थी।