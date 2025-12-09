मेरठ में मकान को लेकर दो पक्षाें में विवाद...जमकर हुआ पथराव और खूब चलीं बोतलें, 9 लोग घायल
मेरठ में एक मकान को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और बोतलें भी चलीं। इस घटना में 9 लोग घायल ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। मकबरा डिग्गी के बजरिया चौक पर मकान के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। दोनों तरफ से शराब की खाली बोलत एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई। दोनों तरफ से नौ लोग घायल हो गए।
सूचना के बाद भी इंस्पेक्टर मौके पर नहीं गए। चौकी इंचार्ज दोनाें पक्षाें से लोगों को उठाकर थाने ले आए, जहां पर उन्होंने हंगामा कर दिया। सीओ और एसपी सिटी रात में मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत मिला। एसपी सिटी की रिपोर्ट पर इंस्पेक्टर को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है।
मकबरा डिग्गी निवासी नौशाद ने हाल ही मोबिन से मकान खरीदा था। मोबिन मकान बेचकर लिसाड़ी गेट में रहने लगा। इसी मुहल्ले के किराना व्यापारी शमीम उक्त मकान को वक्फ बोर्ड का बता रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में काफी दिनों से खुन्नस चल रही है।
बताया जाता है कि नौशाद और शमीम पक्ष में सोमवार की शाम को भी विवाद हो गया था। उसके बाद मामला शांत हुआ। देर रात फिर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। दोनों तरफ से शराब की खाली बोतले एक दूसरे पर निशाना बनाकर फेंकी गई।
मारपीट और पथराव में दाेनों तरफ से नौ लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि घटना की सूचना थाने पर दी गई। इंस्पेक्टर नशे में धुत था। इसलिए मौके पर नहीं जा पाया। तभी केसरगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।
दोनों पक्षों को उठाकर थाने ले आए। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया। चौकी प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया। सीओ नवीना शुक्ला और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाने पर इंस्पेक्टर धीरज सिंह नशे में धुत मिले।
तत्काल ही एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। पूरे प्रकरण पर सीओ कैंट से रिपोर्ट मांगी है। नौशाद और शमीम दोनों पक्षों की तरफ से अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया गया।
कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। तीसरा मुकदमा चौकी प्रभारी की तरफ से दोनों पक्षों पर सेवन क्रिमिनल एक्ट में दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ें- खेलते-खेलते गले में फंस गई टॉफी, परिवार के सामने ही ढाई साल के मासूम ने तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।