मेरठ में मकान को लेकर दो पक्षाें में विवाद...जमकर हुआ पथराव और खूब चलीं बोतलें, 9 लोग घायल

जागरण संवाददाता, मेरठ। मकबरा डिग्गी के बजरिया चौक पर मकान के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। दोनों तरफ से शराब की खाली बोलत एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई। दोनों तरफ से नौ लोग घायल हो गए।

सूचना के बाद भी इंस्पेक्टर मौके पर नहीं गए। चौकी इंचार्ज दोनाें पक्षाें से लोगों को उठाकर थाने ले आए, जहां पर उन्होंने हंगामा कर दिया। सीओ और एसपी सिटी रात में मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत मिला। एसपी सिटी की रिपोर्ट पर इंस्पेक्टर को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है।

मकबरा डिग्गी निवासी नौशाद ने हाल ही मोबिन से मकान खरीदा था। मोबिन मकान बेचकर लिसाड़ी गेट में रहने लगा। इसी मुहल्ले के किराना व्यापारी शमीम उक्त मकान को वक्फ बोर्ड का बता रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में काफी दिनों से खुन्नस चल रही है।

बताया जाता है कि नौशाद और शमीम पक्ष में सोमवार की शाम को भी विवाद हो गया था। उसके बाद मामला शांत हुआ। देर रात फिर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। दोनों तरफ से शराब की खाली बोतले एक दूसरे पर निशाना बनाकर फेंकी गई।

मारपीट और पथराव में दाेनों तरफ से नौ लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि घटना की सूचना थाने पर दी गई। इंस्पेक्टर नशे में धुत था। इसलिए मौके पर नहीं जा पाया। तभी केसरगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।