    Meerut News: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! शहर में आज इन इलाकों की बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

    By Om Bajpai Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:36 AM (IST)

    मेरठ शहर में शुक्रवार को कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मंगलपांडे नगर, नगला बट्टू रोड, प्रोफेसर कॉलोनी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रहेगी। पीडब्लूडी कॉलोनी, पांडव नगर, संजय नगर में दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। सदर और बेगमपुल क्षेत्र में भी बिजली कटौती होगी। विभाग ने असुविधा के लिए खेद जताया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददता, मेरठ। शहर में शुक्रवार को कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। मंगलपांडे नगर सद्भावना पार्क, नगला बट्टू रोड, प्रोफेसर कॉलोनी में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक।

    पीडब्लूडी कॉलोनी, पांडव नगर, सर्वोदय कॉलोनी, संजय नगर, एडीएम डीएम कंपाउंड में दिन में 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक, सदर और बेगमपुल उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने इस परेशानी के लिए खेद जताया है।

