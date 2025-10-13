25 हजार का इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मुठभेड़ में ढेर, पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी गोली
मेरठ के सरूरपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मारा गया। पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। शहजाद कई आपराधिक मामलों में वांछित था, और पुलिस को उसकी तलाश थी। यह मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि वह इलाके में घूम रहा है।
जागरण संवाददाता, सरधना/मेरठ। थाना सरूरपुर क्षेत्र में सोमवार तड़के पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश ढेर हो गया। बदमाश की पहचान मोहद्दीनपुर शाइस्त, थाना बहसूमा निवासी शहजाद उर्फ निक्की पुत्र रहीसुद्दीन उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। वह पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था।
बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी गोली
जानकारी के अनुसार, सुबह करीब साढ़े पांच बजे पुलिस टीम सरूरपुर गांव के जंगल में जोड़ा प्याऊ ले जाने वाले रास्ते पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को रोकने का इशारा किया तो उसने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट में एक गोली लगी, जिससे वह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सीएचसी सरूरपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मौके पर सीओ सरधना आशुतोष कुमार और फील्ड यूनिट ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृत बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
