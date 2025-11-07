Language
    पिस्टल पहले कभी चलाई नहीं, आंसू गैस के गोले की जानकारी नहीं...ऐसी भी है मेरठ की पुलिस

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:31 PM (IST)

    मेरठ पुलिस में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिन्हें पिस्टल चलाने का अनुभव नहीं है, और आंसू गैस के गोलों के बारे में भी जानकारी नहीं है। यह स्थिति पुलिस बल की तैयारी पर सवाल उठाती है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में चुनौती पैदा कर सकती है।

    लिसाड़ी गेट थाने का निरीक्षण करते एसएसपी डा. विपिन टाडा। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने गुरुवार को लिसाड़ी गेट थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दारोगा व सिपाही हथियार चलाने में नाकाम रहे। एसएसपी ने दारोगा को पिस्टल चलाने को कहा तो उसने कहा, यह पहली बार देखी है, अब तक इसे नहीं चलाया है। आंसू गैस का गोला चलाने की जानकारी भी कई पुलिसकर्मियों नहीं दे पाए। एसएसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को अलग लाइन में खड़ा किया और नाराजगी जताई।

    एसएसपी देर रात लिसाड़ी गेट थाने पहुंचे। यहां एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने उनकी आगवानी की। एसएसपी ने थाने के हथियार, माल, रिकार्ड रूम, शौचालय, हवालात, भवन व कैंपस का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों से मौजूद विभिन्न हथियार संचालन की जानकारी मांगी। इसमें चौकी इंचार्ज समरगार्डन, दारोगा यतेन्द्र, दारोगा रोहण अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे।

    एसएसपी ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने एसपी सिटी से सभी पुलिसकर्मियों को समुचित जानकारी व हथियारों का अच्छी तरह संचालन व जानकारी देने को कहा।