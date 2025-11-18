चौकी प्रभारी ने किसका चालान कर दिया जो SSP ने तुरंत लिया एक्शन? हुए लाइन हाजिर 

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाने से पीड़ित का शांतिभंग में चालान करने वाले घाट चौकी प्रभारी दुष्यंत शर्मा को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। उसके अलावा भी दुष्यंत शर्मा की काफी शिकायतें मिल रही थी। पूर्व प्रधान रामे के साथ हुए मामले में भी चौकी इंचार्ज की एसपी सिटी से शिकायत की गई थी।



परतापुर थाने के घाट गांव में दो पड़ोसियों में मारपीट हो गई थी। पीड़ित पक्ष की तरफ से घाट चौकी पर पहुंचकर एसआइ दुष्यंत शर्मा को मामले की जानकारी दी गई। उसके बाद भी दुष्यंत शर्मा ने पीड़ित का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित ने अपने रिश्तेदार को मामले की जानकारी दी।