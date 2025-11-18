चौकी प्रभारी ने किसका चालान कर दिया जो SSP ने तुरंत लिया एक्शन? हुए लाइन हाजिर
मेरठ के परतापुर थाने में घाट चौकी प्रभारी दुष्यंत शर्मा को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित की शिकायत दर्ज करने की बजाय, उसका ही शांतिभंग में चालान कर दिया था। दुष्यंत शर्मा के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाने से पीड़ित का शांतिभंग में चालान करने वाले घाट चौकी प्रभारी दुष्यंत शर्मा को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। उसके अलावा भी दुष्यंत शर्मा की काफी शिकायतें मिल रही थी। पूर्व प्रधान रामे के साथ हुए मामले में भी चौकी इंचार्ज की एसपी सिटी से शिकायत की गई थी।
परतापुर थाने के घाट गांव में दो पड़ोसियों में मारपीट हो गई थी। पीड़ित पक्ष की तरफ से घाट चौकी पर पहुंचकर एसआइ दुष्यंत शर्मा को मामले की जानकारी दी गई। उसके बाद भी दुष्यंत शर्मा ने पीड़ित का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित ने अपने रिश्तेदार को मामले की जानकारी दी।
उसके बाद रिश्तेदार ने चौकी पर पहुंचकर दारोगा से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से मामले की शिकायत की। तत्काल ही पुलिस ने पीड़ित की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया। रिश्तेदार ने मुकदमे में आरोपितों की गिरफ्तारी को थाने पहुंचकर दबाव बनाया।
तब चौकी इंचार्ज ने रिश्तेदार को भी पकड़कर थाने में बैठा लिया। उसके बाद शांतिभंग में चालान कर दिया। पुलिस से छूटने के बाद दोबारा से मामले की शिकायत की। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि चौकी प्रभारी की लापरवाही उजागर होने पर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया।
