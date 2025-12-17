Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्यादा कोहरा है और आप गाड़ी से निकले हैं तो क्या करें? यातायात पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    मेरठ यातायात पुलिस ने कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। टोल प्लाजा और हाईवे पर कोहरे में सुरक्षित ड्राइ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे में हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने सतर्कता व जागरूकता अभियान शुरू किया है। मंगलवार से सभी टोल प्लाजा, चेकपोस्ट व हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों पर अलाउंस कर जानकारी दी जा रही है कि कोहरे में कैसे ड्राइविंग करें और कैसे सुरक्षित सफर पूरा कर अपने गंतव्य तक पहुंचें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संबंधित थाना व हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों को हाईवे पर कहीं भी गाड़ी खड़ी करने पर उसे तुरंत जब्त करने व खराब वाहनों को तत्काल हटाने को कहा गया है। साथ ही वाहन चालकों को भी आगाह किया गया है कि यदि दृश्यता कम है तो वह सफर करने से परहेज बरतें। सुरक्षित स्थान पर खडे होकर कोहरा हटने का इंतजार करें।

    एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्र ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली-दून, मेरठ-करनाल, मेरठ-कोटद्वार, मेरठ-गढ़, मेरठ-हापुड रोड पर सभी थाना पुलिस को अपने क्षेत्र में अवरोध बनी वस्तुओं को हटाने का आदेश दिया है। रात में पुलिसकर्मियों को भी सतर्कता से गश्त करने व हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर खड़े होने को कहा गया है। एसपी यातायात के अनुसार, हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टिव टेप, पट्टियां लगाई जा रही हैं।

    हाईवे व सड़कों से हटाए जाएंगे खड़े व खराब वाहन
    कोहरे के दौरान दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण हाईवे व सड़क पर कहीं भी गाड़ी खड़ी करने व खराब वाहन बनते हैं। इससे निपटने को कोहरा शुरू होने से पहले शाम को ही यातायात व संबंधित थाना पुलिस ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। मंगलवार शाम से यह काम शुरू कर दिया गया है।

    दुर्घटना रोकने को लगेंगे संकेतक
    कोहरे में दृश्यता कम होने पर दुर्घटना रोकने को यातायात पुलिस ने एनएचएआइ व पीडब्ल्यूडी को हाईवे, प्रमुख मार्गों पर पुल, पुलिया, तीव्र मोड, दुर्घटना संभावित स्थानों की जानकारी देने को रिफ्लेक्टर संकेतक लगाने को कहा है। एसपी यातायात ने बताया, दोनों विभागों को तत्काल यह व्यवस्था करने, सड़कों पर रेडियम लाइट (रिफ्लेक्टिव टेप, पट्टियां) लगाने को कहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक व अन्य भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान शुरू किया गया है।

    यातायात पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    • कोहरे में दृश्यता कम होने पर गाड़ी की गति समान्य से कम रखें। नियंत्रित गति पर गाड़ी चलाएं।
    • वाहन चालक लो बीम के साथ फाग लैंप लाइट का प्रयोग करें।
    • आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि अचानक ब्रेक लगने पर टक्कर होने से बच सकें।
    • कोहरे में ओवरटेक करने से बचें।
    • कोहरे में दृश्यता कम होने पर अपनी लेन में ही गाड़ी चलाए।
    • वाहन चलाते समय मोड पर अपनी गाड़ी की उपस्थिति का अहसास कराने को हार्न का प्रयोग करें।
    • कोहरे के दौरान रास्ते में रुकने पर पार्किंग या हजार्ड लाइट (चारों इंडिकेटर एक साथ जलाएं) आन रखें।
    • दृश्यता कम है तो सड़क के बीच के डिवाइडर या किनारे पर बने सफेद निशानों को देखकर गाड़ी चलाएं।
    • गाड़ी के शीशे साफ रखें। अंदर फाग जमने से रोकने को डिफागर का प्रयोग करें या एसी चलाकर हवा का रुख विंडशील्ड की ओर करें।
    • कोहरे में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन या बातचीत से बचें।

    कोहरे को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का अभियान चला रहे हैं। हाईवे व शहर में हर चौराहे व टोल प्लाजा पर अलाउंस कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कोहरे में वाहन बेहद सतर्कता व कम स्पीड पर चलाएं। अवैध कट व दुर्घटना संभावित स्थानों पर प्रकाश संकेतक लगाए जा रहे हैं। -राघवेन्द्र मिश्र, एसपी यातायात