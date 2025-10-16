दीपावली से पहले यूपी के 5 दारोगा को मिला प्रमोशन, SSP ने स्टार लगाकर दी बधाई
मेरठ में पांच दारोगा इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुए। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा और एसपी देहात अभिजीत सिंह ने उन्हें स्टार लगाकर बधाई दी। यह पदोन्नति उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के तहत हुई। एसएसपी ने इसे अधिकारियों की मेहनत का परिणाम बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
जागरण संवाददाता, मेरठ। पांच दारोगा पदोन्नत होकर इंस्पेक्टर बनें है। एसएसपी डा. विपिन ताडा व एसपी देहात अभिजीत सिंह ने पांचों इंस्पेक्टर के कंधों पर स्टार लगाकर शुभकामनांए दी। उप्र प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अंतर्गत की गई चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दारोगा सुमित वशिष्ठ, अकबर कुरैशी, कमल दीप वत्स, सचिन कुमार व कुलदीप कुमार को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली है।
इस अवसर पर एसएसपी डा. विपिन ताडा ने कहा कि पदोन्नति प्रत्येक अधिकारी के परिश्रम, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का परिणाम है, जो उन्हें नई जिम्मेदारियों को समर्पण भाव से निभाने की प्रेरणा देती है। एसएसपी ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
