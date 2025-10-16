दीपावली से पहले यूपी के 5 दारोगा को मिला प्रमोशन, SSP ने स्टार लगाकर दी बधाई

जागरण संवाददाता, मेरठ। पांच दारोगा पदोन्नत होकर इंस्पेक्टर बनें है। एसएसपी डा. विपिन ताडा व एसपी देहात अभिजीत सिंह ने पांचों इंस्पेक्टर के कंधों पर स्टार लगाकर शुभकामनांए दी। उप्र प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अंतर्गत की गई चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दारोगा सुमित वशिष्ठ, अकबर कुरैशी, कमल दीप वत्स, सचिन कुमार व कुलदीप कुमार को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली है।